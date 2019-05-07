台北現港式劏房惹網友熱議　「身心都會崩潰吧」　月租是……

年輕人第一個要處理的就是住宿問題，離學校／公司愈近愈好，至於租金，自然是愈低愈棒。但若是這種只有一張床的房間，你們也願意接受嗎？ 有台灣網友在爆廢公社詢問，像這種在台北市信義區內，房間大小只能容得下一張單人床的雅房，月租4998元（台幣，下同），會想租嗎？

該房間小得只放得下一張單人床。（591租屋網）

網友第一個反應：請容我拒絕

「不會，基本生活空間都沒有」、「這坪數連我家浴室一半都還不到，好可悲的環境」、「公共廁所都比這個大」、「房東是張姓中年女子嗎」、「之前還有比這更小的，直接睡陽台」、「你的衣服、生话用具要放哪？」、「別鬧了，這空間怎麼住人啊」、「我無法！辛苦工作一整天，回到家就是要舒服的休息」、「連放衣服的地方都沒有怎麼租，至少也來個上下舖」

識途老馬：怎麼覺得有點眼熟？

「這個是豆干厝，鐵枝路風的格局吧」、「這種房間不是應該點紅色霓虹燈嗎」、「加個粉紅燈泡馬上變貓仔間」、「這迷你倉吧？剛好人家拿來放床」、「是膠囊旅館耶！」、「停棺室都比他舒服」、「好像睡在挑高的棺材裡欸……」、「這個房間和棺材的差別，就勝在它高了一點，有裝冷氣，沒了。」、「監獄獨居房的構思」

還以為我來到香港呢！

「這是台灣版的劏房嗎⋯⋯」、「香港2.0」、「我以為是香港的劏房呢……」、「在香港，這個空間還會被分成三層，一人住一層」、「這在香港叫棺材房」、「香港還有這種『籠屋』，月租3200台幣的呢！」

香港的籠屋。（聯合新聞網提供）

安全上有很大疑慮

「只想到逃生問題」、「這個燒起來保證沒命」、「這個一但發生火災，會九死一生，沒死算命大。」、「這個的隔音超差的」、「木造違建小隔間，安全嗎？」、「木板隔間有安全疑慮&隔音差，看似不太好……還是通勤吧！」、「這種一看就是一層樓隔很多間房，不論大小……單考量安全就不會選」、「安全問題～這個萬一有個意外根本跑不掉」

就算不論安全，住起來心理也要生病吧

「好壓迫，這種住到後面心情起伏會很大」、「一個月付我4***嗎？這三小酷刑阿住了身體心理都會崩潰吧……」、「好可怕的房間會住到有精神病的感覺⋯⋯⋯」、「這住久了脊椎都壞光光，以後跑物理診所應該會花不少。」、「只有床，不可怕，木板隔間才是最可怕的地方，只有床卻不能睡，每天聽隔壁講話咳嗽渻鼻涕唱歌聊天吃東西發瘋就夠了……」

但是這種房子，真的有人住過！

「我住過類似的，在中坡南路還是中坡北路我忘了，還沒有冷氣……住兩年，月租2500含水電」、「這10年前我在北市民權西路捷運站附近有看到同樣大小的房間，房租是2000元，但乍看便宜，實際是，一個房間租給兩個人，租給白天上班與晚上上班的人輪流住，我覺得很不衛生也沒隱私，很不可思議」、「如果你回家就是倒頭就睡，很少待在家，那沒差，如果不是，那還是選舒適一點吧」、「我找到一間比我房間小的，好開心哦！一個月還要$4900」、「十年前剛到台北也是租這樣的雅房（3000）」、「這是真的，我姐以前就是這樣租在台北的」、「我在中山區還有更扯的，差不多大小，還沒有窗戶，開價七仟元，仲介說優點是旁邊很多酒店妹或樓鳯，暈倒。」

有網友貼出同樣狹小的房間。（爆廢公社facebook）

老實說，這種房間住起來很辛苦，就算只是回家睡覺，心情上也無法放鬆，若沒有非信義區不可的理由，還是多往周邊找找，讓自己活得輕鬆點吧！

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