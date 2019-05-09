國民黨前主席洪秀柱12日訪北京　稱為台灣和平安定開闢道路

國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應大陸邀請，12日將率台灣民間各界人士的訪問團約70餘人，前往北京市進行4天的交流訪問。洪秀柱表示，希望此行能為台灣和平、安定、繁榮與民生福祉開闢道路。

洪秀柱會否與習近平會面引關注。圖為2016年11月1日，當時仍是國民黨主席的洪秀柱與習近平會面。（資料圖片）

洪秀柱辦公室今日（9日）發布新聞稿指出，洪秀柱訪問期間將與大陸有關方面進行交流會談、雙邊座談會，並赴大學演講，雙方將就兩岸關係前途和中華民族未來進行溝通探討。

洪秀柱表示，從2016年民進黨全面執政至今，蔡英文政府始終不承認九二共識，大搞「去中國化」與「台獨」，且為自己的政治利益，不惜放棄兩岸和平發展的機會，刻意製造衝突、激化矛盾，犧牲台灣的經濟發展及社會的和諧。

洪秀柱續指，這3年來，兩岸對立問題益發嚴重，台灣海峽近來危機重重，軍事行動越來越頻繁。民進黨政府「放棄文明協商，追求野蠻暴力」的政治思維，不惜將台灣推向戰爭邊緣的做法，實在無法讓人苟同。

洪秀柱強調，一貫主張兩岸簽署「和平協議」，要和平不要戰爭，面對兩岸關係漸漸惡化，號召台灣民間各界、各產業代表人士，與大陸各界及相對產業界別進行交流，希望在大家互相了解、理性溝通下，一起努力突破僵局，開拓出一個互助、互利、互惠的和平發展模式。

國台辦：將就兩岸關係和民族未來協商

洪秀柱訪陸期間將會見什麼官員，尤其是會否再與中共總書記習近平或國台辦主任劉結一會面引起關注。對此， 大陸國台辦發言馬曉光在今日的例行記者會上表示，兩岸各界人士將就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題，展開對話協商，深入交換意見。

馬曉光進一步指出，今年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話，為做好新時代「對台工作」提供了基本遵循和行動指南。「我們將與島內各界有識人士一道，共同推動兩岸關係沿著正確方向前進，共創兩岸關係美好未來，共享中華民族偉大復興榮光。」