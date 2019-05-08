【有片】國民黨立委蔣萬安忘關咪　批韓國瑜粉絲不理性言論廣傳

台灣2020總統大選的熱門人選高雄市長韓國瑜擁有眾多支持者，這些支持者被稱為「韓粉」。 台灣立法院內政委員會今天（8日）排審《公投法》部分條文修正草案，國民黨立委杯葛開會並霸佔主席台時發生一段小插曲，蔣萬安與同黨立委閒聊時疑似忘記關咪高峰，其批評韓粉「比較沒理性」的發言被錄下並在網上廣傳。

國民黨立委蔣萬安批評韓國瑜的粉絲「比較沒理性」的言論意外曝光。（資料圖片/視覺中國）

據公民團體「沃草Watchout」在FB專頁上發表的影片顯示，當時蔣萬安在主席台與一名同黨立委閒聊，蔣萬安提到「現在當然韓國瑜聲勢還是好一點」，並指基層市民有7成人支持韓國瑜，對方也附和蔣萬安的說法。不過蔣萬安隨後又表示「其實支持韓國瑜的，都是比較沒理性的」，「他們（韓粉）也說不出為甚麼支持他（韓國瑜）」。

影片引起不少網友發言討論，表示「說出實話，你慘了」、「實話總是傷人的」、「萬安說話太實在了」等等。蔣萬安事後澄清：「完整談話是要呼籲部分過激的支持者保持理性，才能讓韓的高支持度維持到大選！」

根據資料，蔣萬安是蔣介石的曾孫，本來從母姓章，直到2005年認祖歸宗方改姓蔣，現任立法委員、國民黨立法院黨團副書記長、國民黨中央常務委員、國民黨智庫董事等職位，是目前唯一從政的蔣氏家族第四代。

（綜合報道）