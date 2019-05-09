【2020台灣大選】郭台銘：一中各表包括中華民國和中華人民共和國

早前宣布參與國民黨黨內總統初選的鴻海集團董事長郭台銘就九二共識表態，他說自己一直以來的信念是「沒有一中各表，就沒有九二共識」。 他又補充指，一中各表的「中國」是兩個中國，也就是中華民國與中華人民共和國。

郭台銘呼籲大陸當局要正視中華民國存在。（中央社）

郭台銘今日到花市期間發生一段小插曲，他突然蹲下幫記者綁鞋帶。（網上圖片）

郭台銘今天（9日）上午親自前往內湖台北花市、為母親郭初永真和妻子曾馨瑩採買母親節花品，期間被記者問到台灣被拒參加世界衞生大會（WHA）一事，郭台銘回應指，每年海峽兩岸有上千萬人來往，SARS期間就深受其害，他呼籲北京當局應該要讓台灣中華民國開放參加WHA或是其他防疫組織。過去台灣可以用觀察員身分參與WHA會議，現在北京不讓台灣參與，主要是不承認九二共識的問題。

郭台銘說他一向的信念是「沒有一中各表、就沒有九二共識」，只談「九二共識」是不夠的，應該是「一中各表、九二共識」，也就是一中各表的兩個中國，包括中華民國和中華人民共和國。他呼籲大陸當局要正視中華民國存在的事實，而他認為有了一中各表，他才會承認九二共識。又指如果不給台灣中華民國生存的空間，台灣只會越走越遠。

（中央社）