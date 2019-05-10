【逃犯條例】林榮基在台工作有難度　法定月薪需達近5萬新台幣

據中央社報道，前香港銅鑼灣書店店長林榮基4月底赴台，打算在台工作、定居。對照台灣現行法規，香港民眾若要在台從事專門性及技術性工作，每月人工最少必須達新台幣4萬7971元（約港幣1萬2千元）。 然而，根據台灣文化部今年3月公布的「2017年台灣出版產業調查」報告，2017年台灣圖書出版產業年資超過5年的編輯人員平均薪資為新台幣3萬5617元；同樣年資的行銷業務則為3萬5926元；倉儲物流則為3萬1895元。因此，林榮基若要達標，確實有難度。

林榮基近期在西門町街頭接受媒體採訪時表示，已與友人洽談，可望延續開設書店計劃，但簽證只剩20天 效期，盼儘快找到工作。（中央社）

中央社報道指出，林榮基考量港府修訂「逃犯條例」，擔憂他被遣送大陸受審，因此在4月25日飛抵台北。他當時受訪時表示，由於來台簽證只剩20天效期，因此希望能儘快找到工作。

對於林榮基在台求職、計劃定居一事，台灣陸委會發言人邱垂正5月初曾表示，林榮基可向台灣勞動部申請核發聘僱許可證之後，依據香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法相關規定，向台灣內政部移民署提出居留申請，政府會依法處理並提供必要協助。

林榮基希望未來可以在台灣開書店。（中央社） 目前林榮基簽證期限將至，又面臨較高的工作薪資門檻，據了解，他已與主管機關接洽，申請延長停留期限，以便處理求職問題。除此之外，近期也確實有業者與他洽談收購書店等事。 依照台灣現行制度，香港居民在台工作適用「外國人從事就業服務法」。根據該法規定，外國人受聘僱在台灣境內從事專門性及技術性工作，其薪資或所得報酬不得低於中央主管機關公告的數額。 由於林榮基在香港本以書店為業，他早前接受中央社訪問時也曾提過，希望未來可以在台灣開書店，並強調他要開的書店不是「文青」書店，而是關注時事、社會的書店，希望能吸引年輕人、香港人及陸客來看書。因此，若求職產業均與圖書、出版相關，便符合上述法規所定義的「專門性及技術性工作」。 根據台灣勞動部2017年8月的公告，外國人受聘僱從事專門性及技術性工作，月平均薪資不得低於新台幣4萬7971元。

然而，根據台灣文化部今年3月公布的「2017年台灣出版產業調查」報告，2017年台灣圖書出版產業年資超過5年的編輯人員平均薪資為新台幣3萬5617元；同樣年資的行銷業務則為3萬5926元；倉儲物流則為3萬1895元。因此，林榮基若要達標，確實有難度。

另外，如果林榮基要以開設書店等方式投資移民台灣，依照現行制度，港澳人士投資金額門檻則是新台幣600萬元（約港幣150萬元）。

其實林榮基去年3月就有打算在台灣重開銅鑼灣書店的想法，但其後他表示出資的香港友人受到壓力決定撤資。