【2020台灣大選】郭台銘稱一中各表是「兩中」　遭藍營集體反駁

在台灣，國民黨黨內總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘周五（9日）就九二共識表態，稱自己一直以來的信念是「沒有一中各表，就沒有九二共識」，又補充指一中各表的「中國」是兩個中國，也就是中華民國與中華人民共和國。 郭台銘此番言論遭到不少藍營人士反駁，台灣前總統馬英九和前新北市長朱立倫今天（11日）皆表示，一中各表的「一中」是中華民國。前國民黨主席洪秀柱昨日（10日）也說，不管是「一中一台」還是「兩個中國」，都不符合九二共識，也不符合中華民國憲法。

郭台銘呼籲大陸當局要正視中華民國存在。（中央社）

針對郭台銘日前表示，一中各表的兩個中國包括中華民國和中華人民共和國，藍營人士齊發聲反駁。馬英九今天（11日）受訪表示，郭台銘的意思應該是說，一中各表的「一中」是中華民國。

前新北市長朱立倫今天也受訪指，九二共識有歷史淵源，因此一中各表也有明確定義，不能表成「一中一台」或「兩個中國」，一中就是中華民國，這是國民黨一再堅持的立場，希望所有黨員無論是否參選，都能了解這項定義。

前國民黨主席洪秀柱昨日（10日）亦表示，不管是「一中一台」還是「兩個中國」，都不符合九二共識，也不符合中華民國憲法，強調「一中原則」是最清楚的。

洪秀柱指出，中華民國憲法就是一中憲法，希望兩岸在憲政上主權重疊，不過治權是「分治不分裂」，不搞台獨也不需要把它複雜化，而在一中原則之下，兩岸朝統一邁進才是正途。

（綜合報道）