【洪秀柱訪京】台媒：明將晤習近平　習料重申對台5點方針

台灣前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱今天（12日）應邀率團前往北京，進行4天的交流訪問。洪秀柱在登機前強調，既然台灣政府完全拒絕與大陸方面溝通，為了台灣人民的權益及福祉，就只有自己來做兩岸民間交流的工作。 綜合台媒報道，洪秀柱訪京行程包括出席國台辦歡迎晚宴、到北京師範大學演講等，而最令人矚目的是她明天在人民大會堂參加「領導會見」，料將與中共總書記習近平會面，習近平屆時也將重申年初提出的對台5點方針。

洪秀柱12日中午啟程前往大陸。（聯合新聞網）

洪秀柱皆同立法委員林為洲等黨政人士數十人，今天（12日）中午搭機前往北京。洪秀柱指出，此行是應大陸國台辦邀請，前往大陸展開民間交流、座談行程。

洪秀柱在登機前強調，會安排這次交流訪問行程，主要原因就是「官方的門關起來了」。既然台灣政府完全拒絕與大陸溝通，為了台灣人民的權益及福祉，就只有自己來做兩岸民間交流的工作。

2016年11月1日，中共總書記習近平與到訪的時任國民黨主席洪秀柱會談。（新華社）

根據洪秀柱辦公室向傳媒提供的行程安排，訪問團將於12日晚間出席國台辦的歡迎晚宴；13日上午與北京民間團體座談，下午3時在人民大會堂進行領導會見，當晚宴會則由北京市委市政府主持；14日洪將在北師大演講，晚間則由大陸海協會舉行歡送晚宴；代表團將於15日返台。

值得留意是，多間台媒援引知情人士透露，13日下午3時的領導會見，已確定洪秀柱將與習近平會晤，進行第二次「習洪會」，規格比照去年連戰訪陸時的「習連會」，此次全團70幾人都會入場參會；預料習近平屆時將重申「習五條」，因為這已是目前大陸對台政策的「重中之重」。

（自由時報／聯合報／中時）