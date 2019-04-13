台陸委會：不歡迎推銷「習五條」　將查統促會與中共關係

據中央社報道，台灣統促會周六（13日）在台中舉行「和平統一」遊行。陸委會周五（12日）透過書面說明稱，台灣團體依法不得與中共黨政軍機關（構）有聯繫，主管機關將進一步調查台灣統促會與中國統促會間的關係。 陸委會並強調，政府絕不接受中共利用各種統戰技倆對台分化，更不歡迎相關人士在台推銷「習五條」及「一國兩制」。

統促會周六（13日）舉辦首屆和平統一融合發展論壇，曾多次鼓吹武力統一台灣的中國旅美社會學者李毅此前受邀訪台演講，但他其後被指違反入境規定遭遣返。

報道稱，陸委會指出，「中國和平統一促進會」是中共對外進行統戰、貫徹黨意的機構，其現任會長為全國政協主席汪洋，執行副會長為中央統戰部部長尤權。而台灣「中國和平統一促進會」則是依據人民團體法設立的民間團體，性質屬台灣社團法人，依法不得與中共黨政軍或具政治性機關（構）有任何違反兩岸條例所規範的合作行為。

陸委會強調，有關台灣統促會申請舉辦政治性遊行活動，台中市政府警方依集會遊行法第11條相關規定予以許可，相關活動自應依循法令來進行，主管機關也會依法維護社會秩序和公共利益。至於統促會舉辦遊行、論壇，與陸方「中國和平統一促進會」之間有無相關連性，陸委會稱，主管機關會進一步查察。

台灣統促會在官網將自己列為「港澳台地區」統促會團體。（中央社）

陸委會並指出，政府尊重台灣民眾各種不同的政治主張以及言論自由，但絕不接受中共利用各種統戰技倆對台分化，更不歡迎相關人士在台推銷「習五條」及「一國兩制」。陸委會又呼籲台灣民眾及民間團體，應對「習五條」有所警覺，「堅守國家主權、自由民主價值的臺灣共識，不要落入中共統戰分化陷阱，才是真正捍衞中華民國。」

報道稱，中國統促會宣稱在海外和全中國各地未設立任何分會，未設立任何下屬組織和網站，不作為任何組織和網站的主管單位，不過在全球各地仍有不少掛有「國名」或「城市名」的統促會海外團體。

而台灣統促會官網將自己列為「港澳台地區」統促會團體，人員曾參加福建省委黨校舉辦的「台灣社會菁英研修班」。

（中央社）