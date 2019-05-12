汪洋晤兩岸傳媒高層　台外長吳釗燮：目標是從內部擊潰台灣

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋周五（10日）上午在第四屆兩岸媒體人北京峰會上，會見了兩岸近70間傳媒的200多名代表。

汪洋在會上表示，時與勢都在大陸這邊，台灣當局搞台獨、押寶外國勢力都是靠不住的。有台媒還指汪洋說，「台灣當局可能連兩年後的事都保證不了。」

對此台灣外交部長吳釗燮今天（12日）下午在Twitter發文指出，大陸這場新戰役只有一個目標，就是「從內部擊潰在第一線捍衛自由民主的台灣」。