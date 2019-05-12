汪洋晤兩岸傳媒高層　台外長吳釗燮：目標是從內部擊潰台灣

撰文：姜庚宇
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中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋周五（10日）上午在第四屆兩岸媒體人北京峰會上，會見了兩岸近70間傳媒的200多名代表。
汪洋在會上表示，時與勢都在大陸這邊，台灣當局搞台獨、押寶外國勢力都是靠不住的。有台媒還指汪洋說，「台灣當局可能連兩年後的事都保證不了。」
對此台灣外交部長吳釗燮今天（12日）下午在Twitter發文指出，大陸這場新戰役只有一個目標，就是「從內部擊潰在第一線捍衛自由民主的台灣」。
中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋周五（10日）在北京會見參加第四屆兩岸媒體人北京峰會的兩岸傳媒代表。（新華社）
吳釗燮以台外交部官方Twitter發文，分享汪洋在北京會見傳媒的報道，並寫道，近期有些台灣主流傳媒高層訪問大陸，一位共產黨高層官員命令傳媒要推廣「一國兩制」。
他還說，大陸這場新戰役只有一個目標，就是「從內部擊潰在第一線捍衛自由民主的台灣」。
汪洋10日在北京出席第四屆兩岸媒體人北京峰會，會見兩岸傳媒代表，呼籲兩岸傳媒秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。
第四屆兩岸媒體人北京峰會由北京日報報業集團主辦，台灣旺旺中時媒體集團協辦。與會者則包括旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明、旺旺集團副董事長胡志強，以及中國時報、中天、中視、聯合報、經濟日報、TVBS等台灣媒體高層。
（綜合報道）