汪洋晤兩岸媒體高層：時與勢都在大陸這邊　押寶外國勢力靠不住

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋10日上午會見了參加「第四屆兩岸媒體人北京峰會」的兩岸近70家媒體200多名代表。 汪洋說，現在「時」和「勢」都在大陸這邊，搞「台獨」、把寶押在外國勢力身上都是靠不住的。有台灣媒體稱，汪洋當時對與會者表示：「我看台灣當局估計可能連兩年後的事都保證不了。」 據悉，台灣方面參加峰會的包括旺旺、中國時報、中天等媒體代表。

5月10日，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在北京會見參加「第四屆兩岸媒體人北京峰會」的兩岸新聞媒體代表。（新華社）

據新華社報道，汪洋表示，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，提出了堅持「九二共識」、探索「兩制」台灣方案、豐富和平統一實踐等重大政策主張，為新時代兩岸關係發展指明了方向。在中華民族邁向偉大復興的新時代，「時」和「勢」都在大陸這邊，搞「台獨」、把寶押在外國勢力身上都是靠不住的，兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的。

稱美國不會為台灣和大陸打仗

而據台灣《自由時報》報道，汪洋在講話中說：「我看台灣當局估計可能連兩年後的事都保證不了。」《自由時報》指，汪洋還提及台灣保證法，並稱「前陣子美國通過『2019台灣保證法』，美國人能保證得了嗎？美國人就是把台灣當他一個棋子，美國人會為台灣問題和大陸打一仗嗎？我估計不會。今日中國，美國有這個勇氣和我們打這一仗嗎？我就講，台獨是走不通的，台獨想要靠美國人是靠不住的。」

新華社說，汪洋最後指出，兩岸媒體肩負著維護和推動兩岸關係和平發展的社會責任；希望兩岸媒體秉持民族大義，善盡社會責任，共同發揮好溝通兩岸民眾、弘揚中華文化、深化情感交融的作用，繼續為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程鼓與呼，努力為實現中華民族偉大復興貢獻力量。

據稱，包括旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明、旺旺集團副董事長胡志強，及中國時報、中天、中視、聯合報、經濟日報、TVBS等台灣媒體高層，均在場聆聽。