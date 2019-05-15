【2020台灣大選】賴清德校園演講：若當選不會宣布台灣獨立

據中央社報道，在台灣，爭取代表民進黨參加2020大選的前行政院長賴清德，周二（14日）晚到中央大學演講，學生們提出許多敏感的政治問題，賴清德在答覆時說，在台灣關鍵時刻，自己應該要出來承擔下階段的責任，若當選總統也不會宣布台灣獨立。

賴清德以「為自己寫人生的故事」為題在台灣校園演講。（中央社）

報道稱，賴清德當晚以「為自己寫人生的故事」為題，吸引約500多名師生出席演講會。有學生提問，若賴清德有機會當總統，將如何論述中華民國主權、國土及兩岸關係。

賴清德表示，「台灣已是主權獨立的國家，根據民進黨台灣前途決議文及普遍社會認定，台灣本來就是一個主權獨立的國家，現在的名字叫中華民國。」他續說，民進黨的主張就是執政後不會另外宣布台灣獨立，前總統陳水扁沒有，總統蔡英文沒有，若自己當選總統，也不會宣布台灣獨立。

還有學生詢問賴清德，為何要參加總統初選而不是與總統蔡英文合作。賴清德回答說，民進黨執政短短3年來，在九合一選舉遭逢大敗，執政版圖與得票率雙雙下降，只剩下最後一口氣，在關鍵時刻自己應該要出來承擔，接棒台灣下一階段責任，並透過初選由人民決定民進黨由誰代表出征。

賴清德回應學生對藍綠惡鬥的不滿時表示，當年他擔任台南市長時，前總統馬英九曾用「堅百忍以圖成」鼓勵他的溫馨小互動。賴清德稱，若他當選台灣總統，「不會批評馬英九」。（中央社）

賴清德在演講結束後受訪表示，基層的確非常焦慮，民進黨初選如果過長的話，恐怕影響明年總統大選，他主張在月底就應完成初選的工作。對於記者詢問，若民調輸，是否考慮脫黨參選。賴清德說，若蔡英文贏得初選，他會支持；若他贏了初選，希望蔡英文也能夠公開支持他。

（中央社）