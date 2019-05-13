【2020台灣大選】首度鬆口選總統　韓國瑜：若當選會在高雄辦公

台媒東森電視「關鍵時刻」於今天（13日）晚間播出韓國瑜專訪，韓在訪談時透露，假使他當選2020年台灣總統，「就扎營在高雄」，更提到台灣總統府在高雄有辦公室，他可以在裡面辦公，行政院長則在台北上班。 消息一出，台灣輿論普遍認為這是韓國瑜鬆口參選總統的跡象。

高雄市長韓國瑜接受《天下雜誌》專訪，首度鬆口表示願意接受國民黨徵召，參選總統。（天下雜誌）

此外《天下雜誌》今天也刊發韓國瑜專訪，韓國瑜表示，「即使我被動參選國民黨總統，廣大高雄市民根本不用擔心，任何情況下我都不會離開高雄，高雄人不用害怕」。

高雄市民以為我選上總統就跑了？不會，我還是在這裡，一樣吃滷肉飯、一樣在街上，大家還是可以看得到。中華民國第一號人物，就在我們這裡（指高雄），就在我們家裡旁邊，就在我們附近，跟我們生活在一起，讓我們不再孤獨，不再被忽視，問題就解決了。 韓國瑜接受《天下雜誌》專訪

據《天下雜誌》報道，韓國瑜表示，只要一件事做到，高雄就會衝起來、就脫胎換骨，就是明年1月11日選總統，新的總統在高雄上班，就全部解決。以後總統在高雄上班，行政院對立法院負責，就在台北上班，就達到南北平衡。

他表示總統在哪裡，國家權力中樞就在哪裡。但行政院長對立法院負責，總統府不要搬，遷都是大事，總統一個人動就好，所有問題全部解決，不用再去講那麼多形容詞。

在專訪中，韓國瑜表示國民黨徵召他參加黨內初選，他會點頭，現在初選不一定會上，現在他每天被黑，這樣黑下去，也不見得會過。

韓國瑜指出：「明年1月11日選總統，新的總統在高雄上班，就全部解決。」（天下雜誌） 從年初迄今，支持者不斷勸進韓國瑜參選2020年總統，但韓多次重申選總統「不在目前規劃」內，更曾經發表「韓五點」，稱自己無法主動參加國民黨現行的總統初選制度。上周台媒《遠見》雜誌公布最新民調，指出41.8%泛藍民眾支持韓國瑜，是國民黨內支持度最高者，當韓被問到黨內總統初選制度問題時，他表示「我一切尊重黨中央的安排」，「所有的精、氣、神都用在高雄」。 如今韓國瑜首度鬆口談論未來當選總統的打算，究竟是為了完成他對於高雄經濟發展的承諾，還是為了掩飾其市政不利的策略，尚有待繼續觀察。