台灣同婚專法黨團協商　關鍵條文無共識　周五將送立法院會處理

台灣的司法院大法官2017年釋憲要求，行政和立法機關須在2年內完成有關保障同性婚姻自由的修法或立法，限期將於下周五（24日）屆滿。 立法院長蘇嘉全今天（14日）上午主持朝野黨團協商，針對3個專法版本逐條討論，然而關鍵條文諸如專法名稱、關係名稱及親子關係等內容，朝野立委無共識，因此周五（17日）將送交立法院會處理。

立法院長蘇嘉全上午主持朝野協商，對3個專法版本逐條討論。（直播截圖）

台灣同婚議題歷經大法官釋憲與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；下一代幸福聯盟等反同團體提出「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案；民進黨立委林岱樺則提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案，宣稱平衡正反雙方意見。

立法院長蘇嘉全今天（14日）上午主持朝野黨團協商，針對上述3個專法版本逐條討論，會議討論專法名稱、成立何種關係及年齡限制等關鍵條文，但未達成具體共識。

蘇嘉全：防假結婚條款「建議不採納」

不過，在林岱樺所提專法版本中，有關為防止假結婚的「防偽條款」，朝野立委有初步共識。時代力量立委黃國昌認為，這是非常怪異的立法，歧視性太高；民進黨立委尤美女則說，這條條文違背人權，希望不要通過等。蘇嘉全詢問現場各黨團意見無異議，裁示「建議不採納」此條文。

蘇嘉全最後裁示，經過是次討論，保留條文於周五（17日）院會處理，各黨團屆時可提出修正動議，個別委員若滿足法定人數，亦可提出修正動議，但以黨團提案呈現最佳；本案已安排在周五院會的第一案進行處理，這是大家的共識。

（綜合報道）