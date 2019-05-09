台陸委會：兩岸同婚擬比照陸配制　行政配套仍未出台

台灣同婚專法下周將逐條協商並在台立法院會表決。陸委會發言人邱垂正今天（9日）表示，目前研擬讓兩岸同志伴侶依兩岸條例相關規定，在台成立同性婚姻關係。 依照台灣方面現行規定，台灣民眾必須先赴陸辦理結婚，領取結婚證明後，再回台取得「團聚證」，雙方才能在台登記結婚，而由於大陸不承認同性戀婚姻，故而實際上兩岸同志婚姻在台仍然無法登記。對此陸委會方面表示，行政配套尚待研議。 此外，台灣人與港澳同性伴侶也還無法在台登記。

8日，台灣同志家庭權益促進會成員聚集，力挺台灣行政院 版同婚專法草案，呼籲婚姻平權。（中央社）

台灣同婚立法5月24日期限逼近，立法院長蘇嘉全上午主持朝野協商後裁示，14日逐條協商、17日院會表決處理。大陸委員會9日下午舉行例行記者會，記者隨即提問，政府將如何處理兩岸同婚。

邱垂正表示，同婚專法通過後，原則上兩岸同性伴侶可依兩岸人民關係條例相關規定，在台成立同性婚姻關係，且有關配偶及夫妻關係所生的相關規定都可準用。至於後續如何申請來台及面談等程序，相關行政配套尚需各機關研議。

依照現行陸配制度，台灣民眾必須先赴陸辦理結婚，領取結婚證明後，回台透過海峽交流基金會文書驗證，接著向內政部移民署申辦陸配來台「團聚」，通過訪談、取得「團聚證」，雙方才能在台登記結婚。

蔡志儒則表示，兩岸條例第52條規定，「結婚或兩願離婚之方式及其他要件，依行為地之規定」。目前中國大陸並未通過同婚，兩岸同婚若要成立，就必須在台灣成立同性婚姻關係。

然而，境外人士在台登記結婚必須出示「單身證明」，中國大陸人士所持的單身證明，都必須經由海基會驗證，但由於目前尚未開放大陸人民以「辦理結婚」事由來台，驗證時都會加註「不得作為結婚用途」。

台人與港澳同性伴侶仍無法在台登記

對此，陸委會法政處長蔡志儒表示，待同婚專法通過後，各機關會研議申請來台及面談等相關行政配套。

另外，關於台港澳同婚，蔡志儒表示，香港澳門關係條例規定，港澳人士來台結婚適用「涉外民事法律適用法」，而該法第46條則規定，「婚姻成立依各該當事人之本國法」，即必須符合雙方法律規範，婚姻才可成立。

換句話說，目前香港、澳門並未開放同性婚姻，除非台人的港澳同性伴侶具有其他已通過同婚國家的國籍，否則即使專法通過，台人與港澳同性伴侶仍無法在台登記。

（中央社）