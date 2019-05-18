【同性婚姻】專法通過後　台舉行首場性別平權婚禮　祁家威出席

在台灣，立法院17日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，允許同性伴侶向戶政機關辦理結婚登記。法令通過後翌日（18日），首場性別平權婚禮在台北舉行，男同性戀、女同性戀、異性戀三對伴侶，在300名親友的祝福與見證下互訂終生。 同運先驅、婚姻平權釋憲案聲請人祁家威當天也出席婚禮，表達對同志伴侶的祝福。

在台北，男同性戀、女同性戀、異性戀三對伴侶，在300名親友的祝福與見證下互訂終生。（中央社影片截圖）

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據台媒報道，歡歡與安柏（Amber）是當天婚禮其中一對新人，她們感謝家人讓她們有能力愛人，一路走來更始終站在自己身邊。她們認為，性別平權還有漫漫長路要走。而作為網紅的她們視YouTuber工作為「溫柔的革命」，將持續在頻道上帶著觀眾走進同性戀者、雙性戀者、跨性別者的處境，藉由同理促進平權。

同場婚禮的男同性戀阿拓和宣佑，為了響應性別平權，堅持在這個時間點結婚。阿拓說，希望有一天，這個世界不再有櫃子，任何性傾向人都能自在地走在路上，不用再躲躲藏藏。

婚姻平權釋憲案聲請人祁家威以及婚姻平權大平台總召呂欣潔出席婚禮。（中央社）

祁家威：同婚專法只是「8分的勝利」

當天出席婚禮的祁家威說，早在33年前，他就向立法院申請同志婚姻應合法，無奈當時民風保守，申請後只得到「同性戀都是變態」的答案，直到21世紀終於等到同婚合法的一天。

祁家威指出，在同婚還沒合法的時候，有幸福的異性戀家庭，也有會家暴、虐童、離婚的家庭，未來同婚合法，這些問題也可能在同志家庭中出現，但好處是有更多孤兒院孩子有機會被收養、有家庭，對台灣「有百利而無一害」。他還強調，對同志而言，同婚專法的通過只是「8分的勝利」，未來還有共同收養、跨國婚姻、性別教育難題有待克服。

祁家威17日在立法院外揮動彩虹旗，支持同婚專法。（聯合新聞網）

資料顯示，「被稱為台灣首位公開出櫃的男同志」祁家威自1986年起訴求同性婚姻法制化，30多年來，他透過行政、立法、司法部門，窮極請願、訴願、再訴願、民事訴訟、行政訴訟、異議、抗告、聲請大法官解釋憲法等層層法律管道企圖爭取同性婚姻權益。

在2017年5月，台灣大法官公布《釋字第748號》解釋文，宣告民法未保障同性婚姻屬於違憲，要求主管機關在公告後兩年內修法。反同團體其後在2018年提出的三項公投皆獲得通過，行政院宣布將依照公投結果制定「專法」保障同性婚姻。至2019年5月17日，立法院會通過表決通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，同志5月24日起即可向戶政機關辦理註冊結婚，創下亞洲先例。

（聯合新聞網、中央社）