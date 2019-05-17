【同性婚姻】台灣行政院：已有254對伴侶預約登記

台灣立法院今天（17日）三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，確定同性伴侶在5月24日之後，可以向戶政機關辦理結婚登記。 台灣行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政機關已經準備好了，戶政系統也將做好萬全的準備，協助同志伴侶做結婚登記。 據稱，截至7日，已經有254對伴侶預約登記。

同婚專法三讀通過後，立院場外支持者相擁而泣。（資料圖片）

台灣行政院在法案三讀通過後舉行記者會，除了感謝立法院跨黨派立委的幫忙，在面對來自選區的壓力，依然共同承擔起歷史的責任，Kolas也指出，行政機關已經準備好了。

台灣內政部次長陳宗彥表示，內政部早在專法進入立法院審議時，就準備好兩套登記版本，今明兩天將依照三讀通過的專法內容進行，針對各縣市的戶政系統進行更新，以配合5月24日當天，供所有同志朋友做結婚登記。他指出，截至5月7日為止，已有254對同性伴侶預約登記結婚。

陳宗彥表示，內政部今明兩天會加班更新系統，並趕在周一之前完成測試，讓同志伴侶完成他們的終生大事。

至於同志結婚登記與一般結婚登記有什麼不同？陳宗彥表示，差異不大。他指出，與異性結婚相同，現行婚約是採登記制，未來只要是兩位相愛的同性戀人，在取得兩位見證人的狀況下，並簽署這個見證，就可以到戶政機關來辦理結婚登記，連身分證上也是一樣互稱配偶，僅會在戶政系統上會記載同性結婚登記。

同性結婚僅允許「繼親收養」

而在收養方面，陳宗彥表示，按照專法的精神，如果兩位都是男性，一位是父親，則另外一位是養父；如果兩位都是女性，一位是母親，則另外一位是養母。

台灣法務部次長陳明堂則指出，依照專法內容，同性關係登記為「結婚登記」，最低年齡為18歲，在日常家務互為代理人，遺產繼承互為法定繼承人，財產上準用民法「夫妻財產制」。若有爭議，適用「家事事件法」。

而收養部分，陳明堂說，同性結婚得「繼親收養」，也就是容許其中一人已有親生子女，伴侶可收養成為共同雙親；但「接續收養」（其中一人已有收養的非親生子女，伴侶想收養成為法定父母之一）和「共同收養」（兩人都無親生子女，結婚後一起收養無血緣關係的小孩）都是不允許的。

（聯合新聞網）