【2020大選】國民黨總統提名特別辦法採全民調　為韓國瑜開盡綠燈

針對2020年台灣總統大選，國民黨在周三（15日）舉行中常會，通過總統提名特別辦法與相關要點，確定本次總統初選採全民調，並由總統提名協調小組負責總統初選人選評估徵詢、協調，形同由黨主動納入最強總統參選人評估，認定參賽權，為高雄市長韓國瑜參選總統解套。預計可在7月16日有結果。 對此，前新北市長朱立倫表示會照遊戲規則參與，但前立法院長王金平表態無法認同，砲轟「這樣的黨，有什麼公平可言」，呼籲懸崖勒馬、亡羊補牢。

根據該「總統候選人提名特別辦法」，國民黨中央會在6月10日正式公布總統初選的參選人名單，全民調會在7月5日至15日進行，不納入手機樣本，7月16日會公布結果，7月17日將名單報請中常會，7月28日正式報全國代表大會通過提名。此外，民調期間亦未有規劃辯論會。

國民黨發言人歐陽龍介紹新初選辦法。（中央社）

特別辦法有三大重點，第一是採取全民調方式，沒有黨員投票，將委托5間民調機構執行，且每間完成的有效樣本數不得低於3000份，藉此降低測量誤差；第二是黨中央成立「中央提名協調小組」，依選情評估徵詢黨員參選意願，包括主動及被動推薦；第三就是被徵詢參加初選的黨員，不受「國民黨公職人員選舉提名辦法」中，需要恢復黨籍滿4個月才能申請提名的規定。這點為4月中才恢復黨籍的鴻海董事長郭台銘參與黨內初選解套。

值得一提是，一直態度曖味的高雄市長韓國瑜，近日亦首次表明願意接受徵召，如今新規則更可謂是為其全開「綠燈」。韓國瑜屆時不必主動登記、500萬元（新台幣．下同）的選務作業費可他人代繳，甚至不強制參加在6月23日至7月4日，於台北、台中及台南舉辦的「國政願景電視發表會」。不過韓國瑜隨後在接受台媒訪問時表示「一切尊重」，尊重中常會有關的決議，一旦被動納入初選，願意和其他參選人一樣參加政見會，不應該有差別待遇，「否則不就像是在耍大牌嗎？」

（綜合報道）