【2020台灣大選】韓國瑜能否從「落跑市長」變「紮營總統」？

韓國瑜在2019年5月13日接受台灣電視節目訪問時，首度以委婉的方式「松口」有意參選2020總統大選。韓國瑜說「假設我今天當中華民國總統，我就紮營扎在高雄，我不必離開，我家在雲林縣，我在台北上班跟高雄上班是一樣的，沒有差別的」。

韓國瑜指出：「明年1月11日選總統，新的總統在高雄上班，就全部解決。」（天下雜誌）

韓國瑜所謂的在高雄辦公背後希望達到的「南北平衡」能否上升到類似「遷都議題」，又或者只是為韓國瑜量身打造的選戰策略，也引發外界熱議。韓國瑜本人對於「遷都」是持保留態度，他認為「後遺症」很大，他提到高級文官會拒絕和抵制搬離的行為，因此他「以身做則」的方式，說出假如當選後將到高雄辦公。

而韓國瑜之所以想快點讓「落跑市長」的批評「解套」，主要還是因為郭台銘的出現讓韓國瑜異常緊張，郭台銘在4月17日從黨主席吳敦義手上領到國民黨榮譽狀之後宣佈參選，間接導致韓國瑜選在4月23日發表「韓五點」聲明，也批評黨內的「政治權貴」和「密室協商」等問題。而韓國瑜在接受台灣電視節目訪問前，碰巧又是國民黨的「吳郭會」的同一天，讓人不禁聯想其並非巧合。

而韓國瑜以「暗示」的說法希望替他參加2020總統大選的最大難題「解套」，即誠信問題，而如今他的確又有一個創意性的說法，即當選總統後會在高雄辦公，但民眾是否會買單呢?

4月30日，高雄市長韓國瑜（右）與國民黨主席吳敦義（左）會面，兩人互動熱絡。 （網上圖片）

首先，韓國瑜恐犯了一個概念上的錯置。當高雄市民用選票支持韓國瑜，恐怕還是期待韓國瑜能以高雄市長的身分替高雄帶來改變，而並非設想高雄市長做為韓國瑜仕途的跳板，因此重點並非韓國瑜個人是否留在高雄，而是身分問題。

無論韓國瑜「起心動念」參選2020的原因為何，但他後來以「台灣不好，高雄不會好」以及「當選總統後在高雄辦公」當做他要背棄高雄市民的說辭，恐怕在未來將引發更大的反彈。何況，當韓國瑜在選前承諾將「做好做滿」而之後如果「落跑」，民眾又如何信任他所謂的「高雄辦公」不是另一張「選舉支票」呢?

行政執行和管理能力尚未被肯定

其次，從台灣媒體和網站留言來看，韓國瑜在5月初高雄市議會總質詢中的評價其實是非常兩極分化，也讓韓國瑜的人氣受到一定程度的衝擊。而韓國瑜遭到質疑的一個點在於，當韓國瑜尚未讓「高雄發大財」時就想「一步登天」讓「台灣發大財」，但在其行政執行和管理能力都尚未被肯定的情況下，恐怕將讓「韓流」成為一場新的「造神運動」。

最後，國民黨的支持者是否為「非韓不投」則是一個關鍵問題。國民黨高層的想法是希望能夠借由黨內初選選出最強的2020總統候選人，而從局勢來看，民進黨在2018年「九合一」中慘敗，國民黨只要團結不分裂應該能夠「重返執政」。

因此，關鍵的問題有二個，首先在於黨內初選的機制是否夠公平，以便初選結束後，黨中央仍然能團結落敗的候選人；其次就在於初選結束後，落選候選人的支持者能否也團結「歸隊」，而號稱「非韓不投」的「韓粉」恐怕將成為未來國民黨分裂的隱患。