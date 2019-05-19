傳台美推動「北美事務協調委員會」改名　名稱擬納入「台灣」兩字

與美國在台協會（AIT）相對應，台灣的北美事務協調委員會（CCNAA，下稱北協）自1979年3月1日成立迄今，一直負責對美關係事務。 綜合台媒消息，適逢美國《台灣關係法》立法40年，台美推動該機構更名，用詞或納入「台灣」兩字。對此台灣外交部發言人李憲章今天表示，目前沒有相關訊息，若有任何發展會適時對外說明。

自1979年台美斷交以來，北美事務協調委員會一直作為美國在台協會（圖）之對等機構。（資料圖片）

台灣《聯合報》今天（19日）報道，台美雙方正積極推動北協的更名，希望協調出一個彼此都能接受的新名稱，而新名稱可望加入「台灣」元素，讓這個美國在台協會的對等機構更名副其實。

據透露，台灣外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑已針對北協更名一事多次交換意見，台美雙方亦各自提出新名稱的建議清單，台方原本提出的其中一個建議名稱包含「關係（relations）」一詞，但美方有所顧慮，因此雙方持續溝通中。不過，雙方對北協新名稱的共識，則是會將「台灣」納入其中。

美國前總統卡特1978年12月宣布將與台灣斷交，翌年1月與中華人民共和國建交，美國根據台灣關係法成立AIT，台灣行政院則通過設置北協，作為雙方在非官方架構下的對口機構。

當時美方擔心與中共建交一事橫生枝節，因此一概反對任何具有中國意義的名稱，北協這個名稱是台北在沒有太多選擇的情況下，接受美國國務院官員建議。 台灣前駐美代表、前外交部長程建人

圖為台北駐美國經濟文化代表處。（聯合報）

駐美辦事處早已改名

1994年9月，克林頓政府完成對台政策檢討，將台灣駐華盛頓的北協駐美辦事處改名為「台北駐美國經濟文化代表處（TECRO）」，與AIT台北辦事處對應，但位於台北的北協總部名稱至今未變。

報道引述台灣資深外交官員表示，北協在當年AIT一切「按規矩來」的時期，的確扮演雙方聯繫的主要管道，但AIT官員如今已直接與台灣外交部官員打交道，因此北協的功能日益弱化，僅存象徵性的意義，目前主要以處理行政庶務為主，對美政務多由外交部負責。

類似的狀況還有1972年台日斷交後，日本與台灣分別成立「交流協會」與「亞東關係協會」作為雙方交流對口機構。不過，隨着近年台日關係升溫，2017年兩者先後改名為「公益財團法人日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」，納入「台灣」兩字。

（綜合報道）