蔡英文發表執政3周年談話　曬十大關鍵政績倡升級「台灣製造」

今日（20日）是台灣總統蔡英文上台執政三周年，蔡英文舉行「三年有成台灣進步關鍵字」記者會，並提出10大進步關鍵政績。 蔡英文表示，中美貿易戰讓MIT（Made in Taiwan，台灣製造）成為熱門關鍵字，這也是下個階段的台灣總目標，就是要讓「台灣製造」升級，台灣不再只負責零組件代工，而是參與人工智能等高科技產業，並希望下個任期能舉辦台灣博覽會，讓世界看到台灣的軟實力。

蔡英文舉行「三年有成台灣進步關鍵字」記者會，表示要讓「台灣製造」升級。（《聯合報》）

蔡英文提出的10大進步關鍵政績分別是「加薪減稅」、「擴大投資」、「產業升級」、「非核家園」、「綠色能源」、「年金改革」、「長照托育」、「社會住宅」、「國防自主」、「捍衛主權」。

蔡英文指政府不炒短線，認真做規劃，重要的政策要3年有成，這3年來她承受很大的壓力，但她有信心第4年就是收穫的開始。蔡英文也說年金改革令她忍受3年的謾罵，但是換來30年不會破產；還有前瞻基礎建設，當初許多人罵得一無是處，但是現在基礎建設陸續完成，創造可觀的內需，特別在中美貿易戰過程是台灣發展經濟的重要關鍵。

蔡英文說，得罪人的事情她第一任就做，因為如果第一任不敢做，第二任也不會有勇氣做，她付出的政治代價很大，但她的目標只有一個，就是不讓台灣停在過去，必須把台灣帶向未來，因此3年來努力扭轉錯誤。她並反問如果延續國民黨的政策把經濟鎖在中國大陸，台灣憑甚麼可以生存？

蔡英文表示，台灣人對自己缺乏信心，但台灣經濟成長穩定、機會增加，且中美貿易戰讓「台灣製造」成為熱門關鍵字，這也是下個階段的總目標，就是讓「台灣製造」升級，台灣不再只負責零組件代工，而是參與人工智能等高科技產業，希望下個任期能舉辦台灣博覽會，讓世界看到台灣的軟實力。

蔡：只有一個國家，就是中華民國台灣

蔡英文最後指，對岸的中國大陸很強大，一國兩制喊得很大聲。但是台灣要有自信地更大聲說：我們只有一個國家，就是中華民國台灣；我們只有一個制度，就是民主自由人權。

（綜合報道）