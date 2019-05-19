執政3周年蔡英文自評工作有成　國民黨明公布總統施政缺失

明天（5月20日）是台灣總織統蔡英文上台執政三周年，她今日（19日）被問到如何為自己表現評分時，蔡英文表示，執政3年有成，希望大家繼續支持她。 但民調指民眾對蔡英文處理兩岸關係、經濟等五方面的不滿意度都較滿意度為高，學者批評她表現不合格，而國民黨明天亦會公布蔡英文當總統以來的多項施政缺失。

蔡英文在2016年5月20日就職成為台灣總統，明天即將執政滿三周年。（資料圖片）

蔡英文在2016年5月20日就職成為台灣總統，明天即將執政滿三周年。她今日（19日）出席公開活動時，被記者問到如何為自己的表現打分。

蔡英文說，總統不會給自己打分數，但就指政府在各項民調的分數都在提升當中，顯示民眾對施政的肯定度提高。蔡英文也說，過去3年，執政團隊完成以前總統沒做的事情，過程得罪很多人，不過目前基礎已打好，只要多一點時間，台灣會脫胎換骨，替年輕世代創造好的就業機會。

國民黨主席吳敦義明日出席記者會細數蔡英文執政缺失。(中央社)

國民黨將蔡英文與馬英九比較

但對手國民黨智庫日前發布蔡政府執政三周年最新施政滿意度民調，56%受訪民眾表示不滿蔡政府總體施政表現。國民黨亦於明天召開記者會，由黨主席吳敦義大數蔡英文3年來施政缺失，並比較蔡英文與馬英九執政期間的經濟成長率、投資實質成長率、觀光數據、邦交國數量等。國民黨立法院黨團立委亦會在記者會中展示回顧月曆，逐月標示蔡總統執政三年期間的種種施政失誤，包括公務人員年改三讀、立院委員會1分鐘通過一例一休初審等。

財團法人台灣民意基金會公佈最新的民調指，蔡英文只有在國防一項民眾的滿意度高過不滿意度。(中央社)

學者批蔡英文不合格

而財團法人台灣民意基金會今天公布「民進黨重返執政三周年」民調，蔡英文總統聲望為43.1%， 整體綜合來看，民眾對蔡英文的三周年施政平均分為55.01，比2017的52.41分、2018年52.61分略微提升。不過在國防、兩岸關係、外交、經濟、司法改革及婚姻平權這六大指標之中，受訪民眾只認為蔡英文在處理國防時的滿意度較不滿意度高，台北市立大學都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇指出，從三周年民調數字看，蔡英文是不及格的總統。

（聯合新聞網）