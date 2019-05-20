【蔡英文執政3周年】國民黨：只拚政治　經濟指標不如馬英九時代

今天（20日）是台灣總統蔡英文上台執政3周年，蔡英文召開記者會細數「10大進步關鍵政績」。另一邊廂，國民黨就舉行「蔡政府執政3周年施政總檢討」記者會，列舉蔡英文執政期間的「重大爭議與缺失」，提出四大面向的批判。 國民黨並列舉蔡英文、前總統馬英九執政時期的經濟指標，顯見「蔡不如馬」；此外亦發布「蔡政府失政月曆」，倒數蔡英文下台的日子。

國民黨提醒民眾「要在明年1月用選票讓民進黨下台」，要從今天開始倒數蔡英文下台的日子。（中央社）

國民黨主席吳敦義在會上表示，透過數據客觀來看，不論是對內經濟成長率、對外國際關係、觀光成長等，民進黨都交出不合格成績單。他說，希望蔡政府在最後一年能好好施政、將功贖罪，若還是做不好，明年1月11日就請大家讓國民黨重返執政。

國民黨智庫在會中比較馬英九、蔡英文執政成績，提出多項經濟指標數據比較，指出馬英九時代平均經濟成長率達2.83%，優於蔡英文執政的2.4%；馬英九時期台灣的世界競爭力排名平均第11.5位，去年卻滑落至第17位。至於蔡英文政府主推的新南向政策，對新南向國家的經濟成長率卻不及馬英九執政8年的平均5.5%。

智庫還就經濟、環境、外交國防、社會4大方面，提出蔡多項施政缺失，包括「一例一休」造成勞資不安，因意識形態草率廢核造成缺電危機、兩岸交流停擺使和平穩定出現危機，管中閔就任台大校長案重傷校園自主等。

國民黨立法院黨團還在記者會中展示「蔡政府520三年失政回顧」月曆，逐月標示蔡英文執政3年期間的種種「失政」作為；更將2020年1月11日特別標註「掰」（Bye）字，提醒民眾要在明年1月用選票讓民進黨下台。

前新北市長朱立倫20日表示，蔡英文執政滿3年全力拚政治，但民眾最關心的是拚經濟。（中央社）

朱立倫：蔡英文3年都在拚政治

蔡英文執政3周年，國民黨籍前新北市長朱立倫上午表示，大家感受到蔡英文「都是在拚政治」，但是民眾最關心拚經濟，希望兩岸更和平、希望過更好的日子才是重點。

朱立倫說，台灣最近經濟跌落谷底，上一季創下11季以來最低經濟成長率，去年則在「亞洲四小龍」中最低。他認為，尤其是作為庶民經濟的觀光收入不斷下滑，才是政府要努力改進的，「蔡還有一年任期，做不好全民都受害」。

（台灣《聯合晚報》）