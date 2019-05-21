台法務部調查局命令駐港秘書不得離港　港台執法合作或有變數

台灣法務部調查局今日（21日）表示，駐港法務秘書蔡孟潔的工作簽證將於9月中到期﹐已要求蔡孟潔在簽證到期前不得離開香港。 早前有台灣傳媒報道指，北京方面透過港府表達不滿，並要求撤換法務部調查局駐港人員。

香港台北經濟文化辦事處聯絡組副組長蔡孟潔的香港工作簽證將於9月18日到期。（資料圖片）

台灣調查局派出調查官蔡孟潔去年12月16日赴任，職稱是香港台北經濟文化辦事處聯絡組副組長，有報道指他的實際職責，是協助金融犯罪偵查等工作。但蔡孟潔的簽證將於9月18日到期，而且未接獲港方通知到期會否再續發，但已要求蔡孟潔在9月18日前不得離開香港，若屆時未獲工作簽證則直接返台。

熟悉兩岸事務的人士分析，「不得離開香港」的命令有弦外之音，亦即代表調查局對香港是否續發簽證沒把握，擔心蔡孟潔一旦離境就無法再入境；若香港不再續發簽證，也意味短期內不會再給予調查局法務秘書工作簽證，台港執法合作恐有變數。

早在今年4月1日，台灣《聯合報》曾報道，北京方面透過港府表達向台北經濟文化辦事處表達不滿，希望台灣政府將蔡孟潔調回台灣。大陸國台辦發言人馬曉光曾表示，按照港台雙方的有關共識，台灣駐港辦事處並未設置法務秘書一職，更沒有「獲得大陸方面同意」這回事。

（中央社）