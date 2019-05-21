【六四三十】巨型充氣坦克現台北自由廣場　王丹等親歷者出席展覽

總部位於台北的華人民主書院今天（21日）起在台北自由廣場舉辦「坦克人」裝置藝術展，以巨型氣球重現當年示威者以身阻擋坦克車的景象，吸引群眾駐足。

據台灣《中央社》報道，這場展覽吸引許多大陸遊客佇足拍照，更有不少人停下來，旁觀王丹等六四事件親歷者受訪。記者會開始前，一名年約60歲左右的男性陸客看到傳媒聚集拍攝，還向記者詢問展覽內容，得知與六四事件相關才恍然大悟。他表示，雖然清楚當年曾發生過這件事，但自己並沒有看過「坦克人」照片。

六四事件發生期間，一名瘦弱青年獨自站在馬路中央，試圖阻擋一排坦克車，這張照片後來被稱為「坦克人」。（美聯社）

王丹在受訪時表示，「坦克人」展覽對台灣人是個警惕，「假使未來自由台灣被中共所吞併，到時再有一次太陽花學運，恐怕就不會是塑膠坦克了。」

自述在六四事件中被坦克碾壓失去雙腿的方政表示，在自由廣場有這個裝置藝術，很難得也很重要，可見坦克人形象深入人心；希望能透過展覽讓世人記住真相，亦期盼讓更多大陸民眾知道這段歷史。

方政還說，有些陸客或許知道六四事件，但怕惹麻煩所以不敢說，只能選擇性迴避；不過，如果有陸客不知道六四事件，而能透過展覽讓他知道，這樣更有意義。