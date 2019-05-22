台前副防長王文燮：兩岸遲早統一　美國不會為台灣打仗

台灣國防部前副部長、陸軍退役上將王文燮近日接受《中評社》專訪，表示「兩岸都是中國人，遲早會統一」，並認為「美國拿台灣當做對抗大陸的籌碼，視為棋子而已」，因此美國不會為台灣打仗。 王文燮又稱，解放軍軍機3月飛越台海中線「不是甚麼了不起的事情，經過國土而已。」

台灣國防部前副部長王文燮。（網上圖片）

《中評社》在周二（21日）的報道中指出，王文燮說明九二共識內涵即「一個中國」，蔡英文雖不承認「一中」，但承認《中華民國憲法》。根據《中華民國憲法》，「一中」對台灣而言便是中華民國，且美國人亦承認兩岸的中國人是「一個中國」。

王文燮表示，「美國現在拿台灣當做對抗大陸的籌碼，視為棋子而已。」美國不希望改變兩岸和平現狀，「但兩岸中國人希望統一，而美國人認為兩岸的問題要和平解決，不要打仗，只是美國人講明會保持中立，如果兩岸打起仗來，美國人也沒說要干涉。」

他還說，美方公布解放軍軍機、美軍通過台海的消息，只是為了製造大陸威脅台灣、美國有能力保護台灣的印象，「可是真正來講，美國不會為台灣打仗。」

解放軍兩架殱-11戰機於3月31日上午11時左右飛越海峽中線。（資料圖片／中國軍網）

指蔡故意製造兩岸對抗形勢

王文燮透露，台灣當前技術能全程掌握解放軍軍機的起降，「所以大陸的軍機通過台海不是甚麼了不起的事情。」他表示，3月31日與4月1日有兩批解放軍軍機通過台海、來回日本宮古海峽，「對日本是展示武力，對台灣則是視兩岸是一個中國」，通過台海只是「經過國土」而已。

他強調，九二共識是定海神針，只要有了九二共識，兩岸就不會打仗。亦因此，兩岸關係無須再提新論述，且國民黨一貫主張維持兩岸和平，所以2020年只要國民黨執政，兩岸關係一定會愈來愈好。

他亦表示，蔡英文主張台獨，因此故意製造兩岸對抗的形勢、故意指大陸想要武統，藉此激起民眾危機意識去支持民進黨，「所以她的主要目的是為了2020選舉。」

2016年11月，大陸舉行孫中山誕辰150周年紀念大會，包括王文燮在內的台灣多名退休將領出席。（央視）

現年87歲的王文燮為退役陸軍二級上將，1949年隨國民政府赴台，曾任陸軍八軍團司令、聯勤總司令、國防部副部長；現任國民黨中央評議委員會主席團主席、台灣山東旅台同鄉聯誼總會長、中華戰略學會理事長。