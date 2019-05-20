【觀察】蔡英文執政三周年回顧：兩岸關係「官冷民熱」

520是台灣總統蔡英文執政三周年。由於2020總統大選和立法委員將於2020年1月舉辦，因此三周年的執政回顧無庸置疑地成為民進黨在2020能否連任成功的重要依據。 依照台灣憲法記載，總統的職權大致可以分為外交、軍事、行政、立法、司法等五種權力，而從性質來說，民眾最關心的顯然是民生和經濟等問題。而兩岸問題則因為它的特殊性，以及專屬於總統的職責，也成為民眾最關切的部分。 回顧蔡英文執政的三周年，在兩岸關係方面，可謂陷入「官冷民熱」的狀態。「官冷」是指兩岸官方從「冷對抗」轉變為「熱對抗」的局面，而「民熱」則體現在兩岸經濟的熱絡和民間交流的頻繁往來。

台灣總統蔡英文執政屆滿3周年，20日在總統府主持 「3年有成台灣進步關鍵字」記者會，提出台灣進步10 個關鍵字。（中央社）

蔡英文於2016年5月20日上台執政後，由於拒不承認「九二共識」，使得兩岸官方交流處於「冰點」，而在蔡英文逐漸從「暗獨」走向「明獨」後，兩岸官方關係更由「冷對抗」轉變為「熱對抗」。

雖然兩岸的官方交流處於「熱對抗」的局面，但民間的交流卻十分熱絡。首先，在經濟方面，兩岸的經濟仍然保持熱度。根據台灣經濟部的統計數據顯示，2019年3月，台灣對大陸的出口貿易額為79億美元，而進口貿易額為49.7億美元，貿易順差達29.3億美元，而兩岸的貿易總額約佔台灣貿易總額的23.7%，由此可以看出台灣經濟對於大陸市場的依賴性，同時顯示它未受到兩岸政治局勢影響。

2018年底「九合一」選舉後，陸客赴台「景氣回暖」。（網上圖片） 其次，在兩岸民間交流方面亦有明顯的增長。根據大陸國台辦的資料顯示，從2013開始，台灣人赴陸的人數有明顯的增長，而在2016年有574萬人次，而2017年則有587萬人次，雖然數據是以人次統計，相較於台灣只有2300萬人而言，這個數目的佔比極高。 另一方面，大陸赴台交流人數在2016年蔡英文執政後便逐年減少，據數據顯示，在2014年約有394萬人，而2015年有414萬人，2016年則變347萬人，2017年大幅減少到269萬人，2018人則僅有266萬人。 而減少的原因其中之一是民進黨上台的影響，另一方面則是2016年桃園火燒車事件後，揭露陸客赴台遭到歧視的情況，引發陸客抵制赴台旅遊。 不過，陸客赴台「景氣回暖」的新契機發生在2018年「九合一」選舉後，由於支持「九二共識」的國民黨大勝，在國民黨奪回十五個縣市的執政權之後，使得兩岸民間交流逐漸熱絡，許多陸客更是指名要到「韓流」發源地的高雄「朝聖」觀光。

2019年大陸教育部進一步開放免試招收台灣高中畢業生，台生人數將繼續逐漸增加。（中新社） 在教育和文化交流方面，根據台灣教育部資料顯示，在大專院校的高等教育領域中，大陸短期交換生在2015年創下歷史高點共有34,114人，而到了2016年降為32,648人，而到了2017年為25,824，在2018年則剩20,597人。 而大陸四年學位生從2011年開始開放，在2015年有7,813人，在2016年有9,327人，在2017年有9,462人，在2018年則有9,006人。 而台灣赴陸就讀高校人數，從2013年起每年均維持在2,000人左右，根據陸委會統計，自2011至2017年，每年赴陸求學的學生人數分別為1,433、1,858、2,314、2,259、2,137、2,183、2,567人。而在2019年大陸教育部進一步開放免試招收台灣高中畢業生，台生人數將有望逐漸增加。 從以上數據可以顯示出，在教育方面，儘管人數不多，不過兩岸學生沒有因為官方政治的對立而停止交流，仍然對彼此保有交流的興趣和意願。

回顧蔡英文執政三周年，雖然兩岸官方在蔡英文執政後陷入「熱對抗」，但從經濟、旅遊和教育等方面可以看出，民間交流的意願有逐漸增加的趨勢，因此可以說，兩岸關係處於「官冷民熱」的狀態。而兩岸民間交流的熱絡化絕非單一政黨可以操控和阻擾的，也是兩岸未來的大勢所趨。