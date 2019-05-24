【同性婚姻】法案生效首日受理登記　台南同志成亞洲首對合法同婚

在台灣，立法院上周五（17日）三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，令台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法地區。 今天（24日）是同性婚姻開放結婚登記首日，不少同志伴侶一早就到前往戶政事務所「搶頭香」登記結婚。根據內政部統計，截至當天上午10時，已經完成166對同性婚姻登記。其中男性50對、女性116對。按縣市別觀察，以新北市38對最多，高雄市31對次之，台北市30對第三。首對新人於台南市安南區上午8時登記完成。

兩對同性情侶盛裝打扮到台北市信義區戶政事務所登記結婚。（中央社）

綜合台媒報道，在台北，早上約8時20分，在金曲女歌手蔡健雅演唱會上求婚的同志伴侶小銘、小玄雙雙穿著粉紅色西裝現身戶政事務所，他們在登記前甜蜜接吻，並在8時38分完成登記。同志情侶圖文作家厭世姬、劇作家簡莉穎也盛裝打扮緊接在後完成登記。

作家陳雪與其伴侶當天也在信義戶政事務所辦理結婚登記，陳雪表示，他們在2009年辦過婚禮，但當時沒有法律依據，這條路走了10年。她還說，辦理結婚登記只要3分鐘，但同志運動卻走了很久，希望將來透過同婚合法，能讓社會更接納同志。

澳門人梁展輝（右）和台灣籍丁則言，在高雄戶政拿著「同性婚姻書約」登記，但他們的申請未獲通過。（聯合新聞網）

不過在高雄，台、澳同志伴侶丁則言和梁展輝，因為受涉外民事法律適用法限制，無法完成結婚登記，抱憾而歸。受理二人同婚申請的戶政人員表示，因內政部的解釋，他們的同婚涉及港澳地區人民關係條例，與涉外民事法律適用法的適用上有疑義，須先發函給相關部會取得正式函示，再依函示處理2人的同婚登記，所以目前只能先受理，不能完成結婚登記。

（中央社、聯合新聞網）