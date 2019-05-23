【同性婚姻】台同性結婚書約出爐　張惠妹為20對新人簽字作證

台灣同性婚姻專法上周五（17日）於立法院三讀通過，5月24日正式受理登記。藝人張惠妹周三（22日）晚間搶先一步在直播中透露，自己為20對同志新人簽署結婚書約作證，並願意擔當婚禮歌手。 不過，台灣內政部戶政司同日在網站刊登同性結婚書約等文件範本，遭質疑比異性的結婚書約多出「同性」二字。戶政司今天（23日）再更新上述文件，已將「同性」二字去除，並強調書約設計風格不限。目前，台灣網絡亦掀起結婚書約設計潮。

藝人張惠妹為20份同性結婚書約簽字。（直播截圖）

藝人張惠妹（阿妹）特別簽下20份同性結婚書約，給20對在台北市信義戶政事務所登記的新人留作紀念。她周三（22日）晚間特別在Facebook直播公開此消息，並再三囑咐即將決定結婚的同志朋友，一定要「好好珍惜、保護得來不易的婚姻。」

阿妹在直播中透露，自己是第一個簽下「支持同志婚姻」的藝人，而那時候的簽名，與如今即將簽20份同志結婚書約的心情有所不同，而此時她是第一次如此充滿期待：「現在這個簽名就是充滿幸福的感覺，我其實一直在想，除了唱歌，還可以做一點點甚麼樣的事情」。她希望身邊的同志朋友可以有幸福跟保障，「彩虹終於完整。」

阿妹還不忘送上祝福：「我很期待將來會看到很多很美滿的婚姻，如果你們真的結婚之後，把這份愛和喜悅傳遞給更多人。」笑言如果有需要的話，可以接洽她的公司，找她當婚禮歌手。

書約避免歧視 刪「同性」字樣

中山大學社會系教授王宏仁周三（22日）在Facebook上提到，戶政司當天公布的結婚書約，特別強調是「同性結婚書約」，質疑異性結婚並沒有加註是「異性結婚書約」。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）對此表示，正式書約沒有「同性」兩個字，亦不會出現任何歧視性用語。

同婚專法24日上路，行政院長蘇貞昌今天（23日）上午特別在院會中指示，請政府部門服務同仁要率先以身作則，不論信仰、價值取向為何，在從事相關業務服務時，請一視同仁，以高興、祝福的心情看待每一對前來辦理結婚登記的新人，不能有任何歧視性言行。

戶政司今天（23日）再更新上述文件，已將「同性」二字去除，並強調書約設計風格不限。目前，台灣網絡亦掀起結婚書約設計潮。

台人可與26國人士同性結婚

戶政司表示，台灣民眾與阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥（部分地區）、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國（部分地區）、美國、烏拉圭等26個同性婚姻合法國家或地區的外籍人士，得辦理同性結婚登記。