【六四三十】香港支聯會主席何俊仁：一國兩制在台灣沒有市場

香港支聯會主席何俊仁於日（18）前參加「六四事件30周年–中國民主運動的價值更新與路徑探索國際學術研討會」時，接受現場記者訪問。 何俊仁表示，一國兩制在香港明顯的失敗，在台灣更不會有市場。

香港支聯會主席何俊仁（左一）表示一國兩制在台灣不會被接受。（鄭文翔攝）

中共近期對台高喊「一國兩制台灣方案」，何俊仁認為，「一國兩制」在台灣根本沒有市場，從香港的發展可以看得很清楚，很多地方失敗，即使不是失敗也是正走向失敗，很多對香港的承諾根本沒有兌現甚至已被收回，台灣人根本不會相信「一國兩制」。

另外，關於近期頗受台灣社會討論的同路媒體、以及台媒被中共滲透的問題。

何俊仁表示，台灣很多瞭解香港的朋友理解到，中共用其銳實力、用錢已經滲透整個香港社會各個階層。與台灣不同的是，香港沒有民主制度，中共透過硬的政治制度可以帶來很多不公平的政策，進而抽空香港社會；輔以銳實力、用錢對香港整體的政治進行滲透，進而控制香港。

何俊仁認為，台灣擁有一人一票的民主制度，民眾可以自由選擇政府，但千萬不能被誤導、不能被大陸的甜言蜜語影響。他強調，相信台灣的制度以及台灣人民的智慧、以及人民做出的選擇，重要的是，要盡力維護台灣的民主。