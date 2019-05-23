【六四三十】若重回1989年　吾爾開希：不會那麼篤定行動

六四30年，當年21歲的學生領袖吾爾開希，如今已是51歲的中年人。台灣《中央社》今天（23日）刊載了對吾爾開希的專訪，他在訪談中表示，回首往事絕不後悔，但若能重來，不會那麼篤定行動。

吾爾開希是較早一批獲救的六四學運領袖。（黃勤帶提供圖片）

吾爾開希1968年2月17日生於北京，籍貫是新疆伊寧市，是維吾爾族人。他在六四事件爆發後流亡海外，之後定居台灣。

身為台灣人最熟悉的八九學運學生領袖，吾爾開希卻認為，這個身份並不是他自願的。「中國共產黨當時要把中國帶向另外一個方向，使得每一個人在這時都要調整自己的角色。共產黨幫我們做了這個抉擇，我們就是異議份子，說實話我們也甘之如飴啦，也很光榮」。

1989年6月4日六四事件發生後，吾爾開希位列被通緝21位學生領袖名單的第2位。他在朋友幫助下，從甘肅蘭州乘坐軍機經香港逃離中國大陸，開始了漫長的流亡生涯。

吾爾開希19日參加在台北舉辦的六四事件30周年研討會。（中央社）

有機會重來 不敢篤定不後悔

報道稱，被問到會不會後悔，吾爾開希毫不猶豫地回答「完全不會後悔」；但被問「若能重來，還會做一樣的決定嗎？」這位自傲豪氣的維族大叔聲音變緩和了。

「不可能料到會有那麼慘重的後果，不可能料到有這麼多人傷亡，不可能料到會30年見不到父母。如果有機會重來，會不會再做，那就不敢那麼篤定地說『完全不後悔』，那麼堅決了，要想的東西就很多了，可是世界上並沒有時光機呀。」

談起父母、長輩，吾爾開希眼神閃過些許柔和與愧疚。「父母、長輩不可能更年輕，不可能更健康。這件事對他們的打擊也是非常重大，包括他們的身心健康，都因為我當年的參與而受到很大的影響」。

六四清場後，吾爾開希當時成為中共重點追緝目標。（Getty images）

「我百分之百認為我是台灣人」

談及台灣，吾爾開希認為，自己20多歲以前跟台灣沒有關係，但在此之後，他的一生就與台灣息息相關。他不能選擇血緣、出身，更不能選擇流亡與否，「但台灣是我可以選擇的，而且是我選擇下來的結果，我成為台灣人」。

他亦坦言，剛到台灣時，沒辦法擺脫心裏的中國大一統想法。但近30年時間過去，他如今認同台灣「百分之百是個主權獨立的國家」，只不過他是「華獨」，認為台灣的國家名稱是中華民國。

吾爾開希強調，台灣對他而言非常重要，「我百分之百認為我是台灣人，這一點跟我是中國人、我是維吾爾人的身份完全不衝突。我的孩子出生在這裏，孩子在台灣面臨的治安、教育等等，這些一般台灣人面對的問題，我作為家長也要一起承擔」。

談到現今的中國大陸，吾爾開希則說，那是個不文明，且威脅世界文明的地方，「絕不是一個我能夠心中嚮往的祖國，我為那裏的人民而難過」。

（綜合報道）