【六四三十】美國學者戴雅門談六四：一切尚未落幕

5月18日，華人民主書院假臺灣大學凝態科學暨物理學國際會議廳，舉辦「六四事件30周年研討會」：中國民主運動的價值更新與路徑探索，邀請美國史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond），針對六四運動與中共政權，進行專題演講。

美國史坦福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）表示，六四事件「一切尚未落幕」。 （廖士鋒攝）

戴雅門在名為「中國影響與美國利益」（Chinese Influence & American Interests）的演講中表示，歷史是很重要的省思：第一點，是中共用系統化方式壓制外界對於六四事件的回應；第二點，則為中共把海外民運人士跟六四依然看作是重大威脅，這表示「一切尚未落幕」；第三點，中共做了很多調整，針對西藏、新疆的作為，也是中共從過去學習的結果。

戴雅門旋即回到對中共政權的評價，他認為，中國想要影響全球幾十億人能接收到的資訊，並擴張其全球影響力。戴雅門更批評，中共不僅使用軟實力、更使用銳實力向外發揮影響，中華人民共和國日益專制的政權，在全球不斷擴張自己影響，使用「統一戰線」推動全球利益，全球目前對於這點的瞭解還不太充足。

他提到，美國企業進入中國大陸，面臨的困難與阻礙，遠遠高於中國大陸企業進入美國；而中國大陸電視台可以在美國播放、美國CNN或其他電視台卻辦法播送服務給中國。

戴雅門認為，中共正在利用收買全球中文媒體，影響大陸以外的華人與僑民，如今獨立中文媒體越來越少，值得西方國家警惕並挹注資源扶植，因為若沒有透過資訊傳遞，「打開中國極權政權」的目標無法達成。因為中共會使用正式、非正式手段，使不同觀點被噤言、壓制任何質疑中國的聲音，舉凡新疆、香港、西藏、南海、台灣、一帶一路議題，只要有反對意見，中共就會讓它們噤聲。

至於目前因為談判破裂而再成為世界焦點的中美貿易戰，戴雅門並不贊成美國總統特朗普（Donald Trump）發動中美貿易戰，但確實認為應該堅持互惠，並以這個原則進行各項往來、技術轉移。

戴雅們抨擊中共，用偷竊方式強迫別人技術轉移，包括超級電腦、次世代最新電腦晶片、基因複製技術、超高音波、自動駕駛汽車、消費者與企業應用科技等，這些科技的共同特色就是有潛力讓人類生活更豐富更美好，「但都是兩用技術」，除了好的一面，也有其他用途，可以做更多監控。他並把中共目前的社會信用評分與監控體制，稱為「歐威爾式（Orwellian）的監控」。

戴雅門歸結，這種方式對人類自由的威脅前所未見。很多監控科技應用不是只有在中共，還會有很多專制國家，例如撒哈拉以南非洲。他反過來批評，就是對自己統治不夠有信心，才會需要用這種技術。

戴雅門也點出他認為目前西方社會面臨的威脅，主要在於自由民主體制要維持韌性與完整度。他認為澳洲選舉受到中國影響很值得注意，過去澳洲保守黨執政時，政策強化澳洲的「抵抗力」，尤其使外國人政治捐獻不合法、也考慮對遊說做限制，但「很遺憾澳洲工黨已經發出訊號，要削弱澳洲這方面決心」。

戴雅門在演講中大加抨擊中共的社會信用系統，認為簡直是「奧韋爾式的監控」。（廖士鋒攝）

至於如何讓西方社會不接受中共饋贈？戴雅門回應，首先應該讓他們（西方人士）感到羞愧，要讓他們感到這是不可以的，要有這樣的法律。

最後，現場觀眾提問對兩岸關係未來的看法，戴雅門回應，他認為習近平對台灣有野心，期限已經到了，沒辦法再過十年，他想要在有生之年解決台灣問題、不會交給下一任，可能會用滲透、拉攏、威脅各種銳實力手段針對台灣，如果都失敗，就會採取其他方式，西方社會應該協助台灣人民。