深入福島核災區吃核食　柯文哲：我只是肚子餓

台北市長柯文哲日前抵達日本進行訪問。今天（25日）下午前進福島核災返還困難區域，還拜會南相馬市長門馬和夫。 過去曾對核食問題直言「科學問題，科學解決」的柯文哲，也在會後大啖南相馬市出品的和果子，還說「我只是肚子餓了想吃東西」，「不要問我好不好吃，我只是肚子餓」。

台北市長柯文哲（右）24日晚出席東京台灣商工會舉辦的歡迎晚宴，商工會送給柯由日相安倍晉三題字「不動心」的盤子。

柯文哲今天下午從東京驅車行經「核災返還困難區域」前往福島縣南相馬市，了解南相馬市在311地震災後重建情形。

南相馬市長門馬和夫也在致詞時表示，外界對於福島食品有放射性污染的傳言，讓他們相當困擾，但其實福島出品的野菜、水果都有檢測安全上架，去年底福島的中小學營養午餐食材，全都來自南相馬市提供，一開始家長當然會不安，但當提供數據後，大家也都安心，也希望大家用心、用眼睛體會南相馬市現在的狀況。

由於柯文哲深入核災區，又大吃核食，引發媒體關注。對此，柯文哲笑說，他只是吃個東西，大家幹嘛這麼緊張。隨後還說「這個沒有問題啦」。

稱核食「符合安全標準就可以」

柯文哲說，用科學方法解決問題，而非意識形態，「面對世間一切，秉持科學態度，很多爭議可以減少」，他說，台灣過去20幾年來就是被意識形態搞垮。柯文哲還說，「他們的食物都敢給日本國民吃了，你認為呢？」

實際上，昨天，日本自民黨副幹事長、眾議員萩生田光就曾對柯文哲提及核食問題，抱怨台灣禁核食，讓友台議員全都灰頭土臉。柯文哲會後表示，這是科學題目，就用科學方式解決就好，如果說核災地區食品那當然就不行，「但符合安全標準就可以」。

（聯合新聞網）