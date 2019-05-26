【六四三十】「重返廣場」台北特展　陸委會邱垂正：台是民主燈塔

紀念六四事件30周年的特展上周五（24日）在台北自由廣場舉行，主題是「重返廣場」，除了吾爾開希、方政、王軍濤等八九民運領袖出席，陸委會副主委邱垂正也到場致詞。 邱垂正指，策展人用藝術柔性的方法提醒台灣，「面對大陸各種威嚇手段的步步進逼，要具有坦克人所展現的勇氣跟智慧來對付。」他又指，希望台灣可以繼續做華人社會的民主燈塔，永不忘記六四、永不放棄理想。

吾爾開希稱擔憂「台灣的自由廣場可能被共產黨坦克開上來」。（中央社）

「重返廣場」特展分室內和室外兩個展區。室內展重現了當時北大美術系學生在天安門廣場樹立的民主女神雕像，場外民主大道上則設置六四期間的經典場景「坦克人」裝置藝術。

學運領袖吾爾開希致詞時稱，當年北京學運是和平請願，卻遭到共產黨坦克對付。如今在台灣有人主張「只有跟北京搞好關係才能安全」，這是非常令人錯愕的事。

他又稱，台灣是21世紀世界民主的典範，走到這一天很不容易。「我接受外國媒體訪問時說，台灣是我個人經歷過的全世界最好的國家，沒有之一。首先它是國家，而且是最好的國家。」「台灣人每一口呼吸到的空氣，大家都知道那叫做自由。」

吾爾開希又提醒台灣政府，30年前在北京如火如荼推動學運，全台灣人捐出成千上億的錢。當時執政的國民黨把這筆錢編入「三民主義統一中國大同盟」，他認為這筆錢如今應由司法認定，若放入國民黨口袋是非常奇怪。

六四事件參與者王軍濤（前左起）、方政、周鋒鎖24日出席特展。（中央社）

王軍濤：憂坦克開進自由廣場

自述當年遭坦克車壓斷雙腿的民運人士方政，再次來到「坦克人」裝置藝術前表示，六四鎮壓沒有結束，民主鎮壓也沒有結束。他說，大陸對台灣有很大的傷害與滲透，希望台灣同胞守護華人民主典範，讓台灣民主燈塔照亮大陸。

另一位八九民運領袖王軍濤則看到室外展出的坦克後，擔憂「未來的一段時間內，台灣的自由廣場可能被共產黨坦克開上來，會面臨跟他們三十年前同樣的命運。」

台灣陸委會副主委邱垂正出席特展致詞指出，希望這些歷史材料、文獻能說明歷史，帶領世人重回六四、勿忘六四。他又呼籲，未來大家能共同攜手，持續捍衛台灣的自由、民主、人權、法治等普世價值。

（自由亞洲電台／中央社）