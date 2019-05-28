台灣漢光戰備道起降實兵演習　蔡英文到場檢閱：主權寸土不讓

在台灣，漢光35號實兵演習周一（27日）起執行，由三軍部隊採聯合實兵對抗模式，無論本外島、海空兵都要參演。 被視為本次演習亮點之一的彰化戰備跑道起降實兵操演今天（28日）清晨舉行，軍方3種型號主力戰機F-16V、幻影2000、IDF經國號戰機，以及E-2K預警機成功降落與起飛，台灣總統蔡英文到場檢閱，並強調「國土主權寸土不讓」。

蔡英文檢閱漢光35號實兵演習。（蔡英文Facebook）

「漢光35號」實兵演習重頭戲今天清晨登場，台軍28日清晨於彰化戰備道跑道實兵操演，台軍3型主力戰機及E-2K預警機出動演訓，發揮空軍聯合作戰效能，皆順利完成任務，其中F-16V戰機是經由「鳳展專案」改良後首次亮相。

根據台軍構想與預期成效，此次演習模擬「敵軍對台灣機場重要防護目標、飛彈部隊、雷達以及機場陣地實施空中強襲，導致機場跑滑道受損，戰機無法起降」的情況，因此3型主力戰機和預警機依命令轉降戰備跑道，執行戰機油彈整補作業。

除了進行起降操演的4型機外，台軍統計，此次共有1636名相關人員、215部車輛、13架飛機參訓，包含扮演戰場監偵、警戒工作的黑鷹、AH-1W、CH-47SD、OH-58D、紅雀無人機直升機，國道旁亦有愛國者2型、愛國者3型、天兵防空系統、雲豹裝甲車等軍備在旁警戒。

蔡英文稱，未來除了繼續推動國防自主外，一定要加強軍隊的精神戰力。（蔡英文Facebook）

蔡英文：加強軍隊的精神戰力

台灣總統蔡英文到現場參閱並在演練結束後致詞，高呼「國軍加油，中華民國加油，台灣加油！」替軍方打氣。她指出，此次演練是複雜且極具挑戰性的任務，但軍隊仍順利完成操演，代表人民在急遽變化的國際情勢下，仍可信賴國防。

不過她亦指出，日前解放軍軍機繞台「對於區域和平造成危脅」，台灣必須要保持高度警戒，「國防最高的目標，是維護國家主權和民主自由的社會價值」，而今天的演練就是要讓人民了解，台軍絕對有能力達成這個目標。

蔡英文以三軍統帥的身份向軍隊表示肯定，並稱未來除了繼續推動國防自主之外，一定要加強軍隊的精神戰力。她強調，國家安全要靠自己來守護，並重申「國土主權寸土不讓、民主自由堅守不退」的原則。

（綜合報道）