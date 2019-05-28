【多圖】台灣漢光軍演　4款主力戰機、預警機首度公開亮相

台灣漢光35號實兵演習周一（27日）起執行，28日清晨6時起在彰化進行戰備道戰機起降，多種戰機參加，包含台軍3款主力戰機F-16V、幻影2000、IDF經國號，以及空中預警機E-2K等，都是首度在公眾面前亮相。

台灣總統蔡英文到場檢閱漢光軍演。（中央社）

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綜合台媒周二（28日）消息，演習模擬台空軍的多處基地跑道遭敵方導彈破壞，空軍戰管中心指示四架戰機，臨時改在中山高速公路彰化戰備道降落，並在半小時內補給燃油及掛彈，再度升空應戰。

首先練習緊急降落的是F-16V戰機，由地勤人員緊急加油、掛上中程對空導彈，全程在29分鐘內完成。 幻影戰機加掛短程空對空導彈與雲母中程對空導彈，經國號則掛載天劍一型空對空導彈與6枚500磅炸彈。

此外，海軍陸戰隊紅雀無人機及陸軍OH-58D直升機在現場上空執行戰場偵察，AH-1W直升機負責空中警戒，並由CH-47SD直升機支援航材運補，發揮三軍聯合作戰效能。

歷年漢光軍演意外已致11死

公開資料顯示，台灣自1984年以來每年都會舉行漢光軍演，1996年因台海危機取消當年演習。據台灣《自由時報》統計，漢光演習自1984年舉行以來，已發生8宗戰機意外事故，造成11人死亡。2018年漢光演習首日，就有飛行員駕駛F-16戰機不幸撞山遇難。

同年軍演第2天，蔡英文在屏東九鵬基地視察時，面前突然出現不明物體墜落，冒出濃濃白煙。此事一度傳出是導彈掉落，最後證實是一架靶機發射後，加力器的燃燒物掉落山坡，火勢延燒約4個多小時。在同日另一場模擬演習中，有一枚迫擊炮未響。

（綜合報道）