【2020大選】大數據顯示：「發大財」變負面詞　嘲韓國瑜「吹牛」

據台灣聯合新聞網報道，根據Quickseek輿情大數據顯示，在競逐2020台灣總統寶座的熱門人選之中，原本民調、網絡聲勢一枝獨秀的高雄市長韓國瑜，近期不僅網絡聲勢開始下降，逐漸被蔡英文追上；負評更超越正評。 數據顯示，韓國瑜網絡評論由正轉負的最大關鍵字，就是從4月23日「五點聲明」開始。

4月23日，韓國瑜對參選總統一事作出「五點聲明」，大數據顯示這是韓國瑜網絡評論由正轉負的的關鍵點。（直播截圖）

數據顯示，韓國瑜從今年3月中開始，網絡討論的負面則數幾乎都超過正面，尤其4月20日的「國軍太監說」，負評數大幅攀升，接下來4月23日「五點聲明」更是由正轉負的最大關鍵字，還有高雄市議員黃捷翻白眼事件也使負評數大幅攀升。黃捷翻白眼更戳破韓國瑜的一個點，使民眾開始去檢視高雄市政。

韓國瑜針對國民黨內總統初選作出「五點聲明」，提到「我無法參加現行制度的初選」，使外界認為他想被徵召，在當時引爆熱烈討論。

數據也顯示，關於「高雄發大財」這個關鍵詞，偏藍支持者談「發大財」的機率越來越小，倒是偏綠講「發大財」的機率越來越高，發大財的意思被改用為「酸」、「吹牛」之意，拿來嘲笑韓國瑜，由正向的關鍵字變成負面的關鍵字。

韓國瑜近期網絡聲勢正轉負關鍵字。（《聯合報》）

另外，根據網絡溫度計的大數據統計，台北市長柯文哲的網絡聲勢在近一個月來略微提升，尤其在5月5日前總統陳水扁口述歷史新書發表會上，柯文哲談及陳水扁獄中遭遇一度哽咽，更讓柯文哲的網絡聲勢創下近期新高達4萬多筆，另外柯文哲嗆台北市議員王世堅的垃圾說、訪日密集行程，也讓其維持討論熱度。

柯文哲（前左）出席陳水扁口述歷史新書發表會，這也是柯文哲入主台北市府以來與陳水扁（前右）在公開場合首度同台。（中央社）

台北市府副發言人柯昱安認為，只要是議會備詢、報告期間，柯文哲的網絡聲勢就會竄起，接下來柯文哲的行銷宣傳將不再走與網紅同框、衝網絡聲量的老路，接下來是要建立自己的品牌，打造柯文哲勤勞、認真、會施政的品牌形象。

據了解，Quickseek系統廣泛且完整地搜集來自新聞、社群、論壇、APP、影音等來源的話題，再依照正負評、熱門度、來源、關注度、瀏覽數、回覆數、贊同度等進行分析。去年底九合一選舉前，多家台媒也引用Quickseek系統以作分析。

（《聯合報》）