【2020台灣大選】朱立倫：若國民黨分裂　選民會轉投柯文哲

距離7月國民黨黨內總統初選民調還有1個月的時間，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等熱門人選近日的明爭暗鬥趨於白熱化。 參與初選的前新北市長朱立倫21日（周二）表示，可能參選總統的台北市長柯文哲的支持者跟藍營有些重疊，如果國民黨分裂、互相攻擊，很多失望選民會轉向支持柯文哲。他呼籲不要輕視白色力量。

在國民黨陣營內，高雄市長韓國瑜（右）、鴻海董事長郭台銘（左）等熱門人選近日的明爭暗鬥趨於白熱化。（資料圖片）

郭台銘近日批評韓國瑜上任沒甚麼建樹，卻一直喊「高雄發大財」。他更指參選是要幫韓國瑜「解套」，讓韓國瑜安心做巿長搞好高雄經濟，「一定會幫韓國瑜讓高雄及全台灣發大財」。韓國瑜回應指郭台銘的講法「溫馨可愛」，又建議郭台銘多到南部聆聽基層巿民的聲音。

朱立倫表示，國民黨應減少紛爭、提出好政見，大家比好不比爛。

被問到近日韓國瑜民調下滑，朱立倫則表示，國民黨應該要讓韓國瑜、郭台銘以及它自己越來越強，但這段時間的紛紛擾擾，讓韓國瑜、整體國民黨支持度都有下降趨勢，反倒民進黨支持度上升，這是最值得擔憂的。

同樣已表態參加國民黨黨內總統初選的前立法院長王金平則認為，柯文哲要把聲勢或民調化為真正選票，距離還差得遠。朱立倫回應稱，柯文哲的支持者跟藍營有些重疊，如果國民黨分裂、互相攻擊，很多失望選民會轉向支持柯文哲。

（綜合報道）