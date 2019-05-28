避談台總統選舉　前AIT處長包道格晤韓國瑜：台灣別當意外製造者

前美國在台協會（AIT）處長包道格（Douglas H. Paal）周一（27日）上午現身高雄市議會旁聽質詢，待高雄市長韓國瑜接受質詢結束後，兩人還在議會共進午餐。 韓國瑜會後受訪指，包道格非常擔憂在中美貿易戰之中，台灣經濟發展的方向，希望台灣不要當「意外製造者」（surprise maker）。

包道格與韓國瑜餐敘。（TVBS）

韓國瑜周一（27日）上午出席高雄市議會市政總質詢，包道格上午11時多現身議會3樓旁聽，並於中午總質詢結束後，與韓國瑜和高雄市議長、副議長等人在議會餐敘。

韓國瑜餐敘後受訪表示，包道格非常擔憂在中美貿易戰之下，台灣未來經濟發展努力的方向有沒有做好準備。因為他是台灣長期的朋友，擔心台灣在貿易戰中經濟發展受到損害，另外未來台灣要怎麼走下一步。包道格還提及新南向政策、台灣參與國際組織和在國際上的生存空間等。

韓國瑜說，包道格特別關切在中美之間，台灣如何找到自己的定位，如何不要做一個「意外製造者」（surprise maker）。韓國瑜則向他表明，台灣最重要的就是拆除所有圍牆，以及不能成為麻煩製造者（trouble maker）。台灣與所有來往的國家、地區，包括兩岸，都要充滿和善，不會讓任何一方感到被過度威脅或不愉快，這是未來台灣要走的道路。

在2020年總統擬參選人中，包道格唯獨與韓國瑜會面，引發猜測。（中央社）

唯獨會見韓國瑜 強調僅代表個人

韓國瑜說，他告訴包道格，未來台灣要四通八達，「通通都是道路」，將來中美之間或東南亞之間，所有國家都通暢無阻，絕對不會自我設限，亦不會帶2300萬人走向危險的道路。他還說，兩人的共識就是如何穩定兩岸關係，及台灣未來能夠很平和順暢地走下去，這將是台灣2020年的重大挑戰。

包道格在會面前表示，他已退休很久，此行是代表他個人，亦是他首次到高雄市議會旁聽。他將與韓國瑜談兩岸、經貿、台美關係等問題。但被問到總統選舉問題，他避而不答，強調「我是美國人，不是台灣人」，這是台灣人民的問題，美國不干涉台灣內部事務。

雖然韓國瑜強調兩人是透過友人安排會面，不過拜訪時機敏感。被問及是否會與其他台灣總統擬參選人會面時，包道格就表示「這次沒有安排。」

（綜合報道）