【2020總統大選】韓國瑜民調下滑　「造勢大會」能否力挽狂瀾？

高雄市長韓國瑜25日在臉書上發表針對6月1日總統府前的「韓粉全國大會師」活動的聲明。韓國瑜首先感謝韓粉團體的自發性舉辦並表示願意參加，同時也強調2020總統大選是「中華民國」的生死存亡之戰，因此頗有予人「當仁不讓」的意味。 韓國瑜此次誓師大會，是正式表態參選後的首次大型選舉造勢活動，而其目的很明確，就是希望能從國民黨黨內初選中勝出。

高雄市長韓國瑜日前出席中天電視台電視節目《新聞深喉嚨》時，在被主持人問到若國民黨中央五人小組上門徵詢要將其納入初選民調，韓國瑜稱他的答案會是「Yes, I do」。

國民黨中常會在5月15日開會通過「總統候選人提名特別辦法」及「提名作業要點」，將韓國瑜以被動的方式納入初選，因此國民黨2020總統候選人黨內初選總共會有6名候選人，分別是韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平、周錫瑋和張亞中。

而在先前韓國瑜曾於5月13日接受台灣電視節目訪問時，以委婉的方式「松口」有意參選2020總統大選。韓國瑜說「假設我今天當中華民國總統，我就紮營扎在高雄，我不必離開，我家在雲林縣，我在台北上班跟高雄上班是一樣的，沒有差別的」。試圖將外界批評的「落跑市長」的形象變成「紮營總統」。

不過如今韓國瑜「高調」對外宣稱將參與此誓師大會，也必然引發「落跑市長」的質疑。其實對韓國瑜來說，最理想的模式應該是學習台北市長柯文哲的「鴨子划水」，但韓國瑜的做法，或許反而突顯了目前黨內初選的戰況膠著。

2018年11月韓國瑜參選高雄市長造勢會場，現場旗海飄揚、民眾逾3萬人。(圖源：中國時報)

根據台媒民調綜合顯示，目前韓國瑜和郭台銘的民調相當接近，估計韓國瑜只比郭台銘贏了2%至5%的支持度，顯示戰況十分激烈。例如台灣民意基金會在5月19日的民調結果，國民黨願意參選2020的人選中，韓國瑜以23.8%支持度奪冠，郭台銘21.8%，王金平20%，朱立倫18.3%。另一方面，以聯合報在5月20日公佈的民調結果顯示，韓國瑜在分別對上柯文哲和蔡英文時支持度是31%比32%比22%，而郭台銘則是29%比31%比21%。

而韓國瑜民調下滑的原因，主要有三點。第一是他個人對於2020總統大選的模糊態度導致選民的不滿。第二是他在「韓五點」中批評國民黨黨中央為權貴政治，導致國民黨支持者的不滿。第三則是韓國瑜在高雄市議議會質詢中的表現不盡理想導致。

而另一方面，郭台銘民調上漲的原因很多，但其中一個原因或許跟中美貿易戰的大環境有所關聯，導致民眾認為必須選出一個真正懂得國際局勢和經濟發展的總統候選人。台灣夾在兩強之間是個不的事實，但如何「化危機為轉機」則可能是未來的政策重點，而郭台銘和韓國瑜相比之下，同樣是強調打「經濟牌」，但兩者對於台灣經濟發展的大局觀和細節的理解則有明顯的差異。

韓國瑜參加台總統府前誓師大會必然會使得「落跑市長」的批評「如影隨形」，不過在選況膠著的情況下，對於急欲贏得黨內初選的韓國瑜來說，可能已經沒辦法考慮那麼多了。