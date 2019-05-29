【2020台灣大選】台北美國商會：對選舉關注太多會讓台灣陷入空轉

台灣2020大選前哨戰正進行得如火如荼，藍綠兩大陣營的熱門人選明爭暗鬥，民眾每天追逐相關新聞。 不過台北市美國商會今天（29日）發布的《2019台灣白皮書》提醒台灣持續改革至關重要，如果投注過多心力在政治選舉，可能讓台灣陷入空轉，進而喪失既有的正面動能。

藍綠兩大陣營的熱門人選近日明爭暗鬥，圖為藍營的熱門人選高雄市長韓國瑜（左）、鴻海董事長郭台銘（中）與新北市前市長朱立倫（右）。（資料圖片）

台北市美國商會指，未來7個月競選活動會熱烈展開，不過回顧過往經驗，不禁擔心接下來超過半年的時間，選舉將獨佔整個台灣社會的關注目光，妨礙台灣政府正常運作，「台灣是否該沉湎於這種『政治假期』令人存疑」。

台北市美國商會強調，中美貿易戰、數位經濟及共享經濟崛起、中國大陸向台灣施壓，台灣現在可說是外部壓力高漲。台灣內部也面臨諸多挑戰，包括人口老化、五缺（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才）、財政預算限制日增等。不管是台灣人民，還是關注台灣前途的外國人，都不宜將寶貴時間，完全投注在台灣政壇。

台北市美國商會執行長傅維廉（William Foreman）也呼籲，台灣不能再推遲提升全球競爭力的各項改革。

（中央社）