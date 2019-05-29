【2020大選】台作家楊照：兩黨完全依賴民調　失黨意只剩選民好惡

台灣明年初舉行總統大選，兩大政黨國民黨及民進黨的黨內初選，都已決定採取全民調方式選出黨代表參選。 著名作家、政論家楊照日前在網上撰文，指國民黨及民進黨過去的黨內初選都不是用民調決定，如今的做法或許是走向另一個極端，陷入新的困境，「完全依賴民調的結果，變得只有民意而沒有黨意了」。 楊照更認為，如今的國民黨及民進黨已不只失去了「靈魂」，甚至是「對黨的靈魂避之惟恐不及」。

為遷就高雄市長韓國瑜能「被動」參選，國民黨最終決定採取全民調方式決定黨內初選。（聯合新聞網）

楊照表示，民調以前並不重要，國民黨黨內初選是由黨內大老決定，民進黨則是由黨員投票。但如此一來，所產生的問題就是國民黨黨中央權力太大，幾乎壟斷提名。任何人想要出頭都必須獲得黨中央大老的青睞，令人選多是想法、性格類似的人，實質上阻斷人才流動及不同世代、立場，「在台灣快速變化的環境裏讓國民黨注定跟不上社會變化，與社會脫節，間接助長了民進黨崛起」。

至於民進黨雖然較開放透明，但黨員投票會衍生嚴重的「人頭黨員」問題，出現大量專門為投票特定候選人新黨員。與此同時就是派系林立，「派系最大的作用就是集結換票，從黨代表、中執委、中常委、黨主席到所有公職候選人，幾乎都是在派系半公開選票分配的情況下進行的，黨中有派，派系互相侵軋，並產生極度複雜的合縱連橫運作」。

台灣總統蔡英文爭取連任。（聯合新聞網）

楊照指，國民黨及民進黨舊有黨內初選提名辦法「一言以蔽之，兩黨共同的困擾就是『黨意和民意不符』」，令有社會聲望及支持度的人過不了初選，相對地即使形象觀感不佳的人，卻能夠藉巴結大老或控制黨員而取得提名資格。

國民黨及民進黨如今改用全民調，雖然能夠解決對政黨發展大有傷害的缺失，但卻正走到另一個極端，令「黨意」盡失，只剩下「民意」。楊照更形容，兩個政黨都失去了「靈魂」，「明明知道光是民調使用的管道是市話或手機，都必然大幅影響調查結果，卻不見這兩個政黨更認真檢討民調更根本更致命的問題」。

台灣將於明年初舉行總統大選。（資料圖片）

楊照表示，按照兩黨新的黨內初選辦法，真正支持政黨理念和完全不支持，甚至積極反對的人，實際上都可以在民調中表達意見，而且還具備同等的效力，「於是就出現了各種策略算計的回答，不是真正表示自己最喜歡誰最同意誰，而是以認定對手政黨哪個候選人當選機率最低來回答」。

楊照認為，到頭來不論是黨內對比，黨外兩方對比、三方對比，「誰弄得清這樣民調的結果到底代表了甚麼」，最終只會變成政黨立場和路線被放在一邊，純粹訴諸選民對個別人選的喜惡，「這樣又能幫台灣選出怎樣的總統呢？」楊照坦言，所謂「民主」並非一種理所當然的制度，需要許多嚴肅認真的思考與設計，「這件事不應該被遺忘被拋在腦後」。

（聯合新聞網）