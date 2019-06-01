【2020大選】逾30萬韓粉凱道造勢　韓國瑜：明年讓民進黨下台

綜合台媒報道，挺高雄市長韓國瑜選總統的後援會，今天（1日）下午在台灣總統府前凱達格蘭大道舉行「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」造勢大會，眾多「韓粉」從各地集結，主辦單位在4點24分宣稱，現場已經突破30萬人。 主角韓國瑜在下午4時47分抵達造勢現場，走了10多分鐘，約5時走上台，夫人李佳芬陪伴在旁，現場挺韓人士激動高喊「加油！韓國瑜凍蒜（註：台語當選）！」

韓國瑜在致辭時稱，他2020年已經準備承擔任何重要職務，「為了中華民國不惜粉身碎骨。」（聯合新聞網）

韓國瑜在台上眼眶泛紅，他致辭時表示，「2020年就是中華民國生死保衛戰，外交要突破空間、兩岸和平交流交往，要經濟發展，過去3年民進黨執政做得太差太差，韓國瑜在此鄭重宣布，我準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」。他又說，「為了中華民國2300萬同胞，一定要團結起來，明年2020年1月讓民進黨下台。」

韓國瑜鞠躬兩次，分別表示感謝和致歉。（聯合新聞網）

韓國瑜還說，這段時間因為支持韓國瑜，很多支持者被批判抹黑，被標籤化，對於被污名化，他深深一鞠躬表示歉意，「這段時間讓大家憂慮了。」

據悉，除凱道及景福門周遭民眾，現場不少人看到韓國瑜現身後，已陸續離場。警方預估韓國瑜離場後，現場將在2小時左右疏散完畢。

根據主辦方統計，下午四時，造勢大會現場已經超過30萬人。（聯合新聞網）

今天造勢活動結束後，挺韓團體將依序轉往東部、台中與高雄，分區舉辦3場誓師造勢活動，其中台中場確定6月22日舉辦，其餘都在最後規劃中，東部場是否在花蓮也受關注。7月初還將回到台北，辦民調前最後造勢大會衝刺初選選情。

（聯合新聞網）