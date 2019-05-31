涉婚外情有私生女？　韓國瑜怒告綠媒董事長吳子嘉誹謗

在台灣，高雄市長韓國瑜不滿美麗島電子報董事長吳子嘉指他有婚外情，還生了私生女，今天（31日）下午4時到台北地檢署，控告吳子嘉誹謗罪。韓國瑜呼籲檢察官儘快調查釐清，還原真相。 韓國瑜說，他從去年選高雄市長到現在，「我一路被黑、被中傷、被造謠、被傷害等等」，他從來都沒有提告，但吳子嘉今天講他在外面有小孩、有錢送過來送過去，這些都是不實指控，必須請檢察官出面幫他主持公道。

吳子嘉30日晚在YouTube「吳董談大選」頻道指出，韓國瑜與新莊王小姐有十多年婚外情，兩人還生下一名女兒。（影片截圖）

綜合台媒報道，事緣吳子嘉昨晚（30日）在YouTube「吳董談大選」頻道指出，韓國瑜與一名王小姐有十多年婚外情，二人還生下一名女兒，大概十幾歲，並質疑韓國瑜在當選市長後，提供高達千萬元（新台幣，下同）生活照顧費供養王小姐母女。他在節目上甚至放話，「如果有講錯的話，歡迎韓國瑜、黃文財（韓國瑜親信）明天就到法院告我。」

韓國瑜到北檢按鈴提告。（聯合新聞網）

韓國瑜當天提告前接受媒體採訪。他表示，這件事海內外民眾都疑惑誰能還原事實真相，「現在已經沒有辦法，只有檢察官，所以我們會提出告訴」，希望正式提告後，拜託檢察官儘快開偵查庭，傳喚與本案有關的相關人士，釐清事實真相。

韓國瑜還強調，他與太太李佳芬理性討論過「吳子嘉案」，他從台北農產公司到接國民黨市黨部主委到參選高雄市長，這些抹黑其實沒有停過，遇到這些事情，他也都以平常心面對。

吳子嘉因抹黑被人告：「8戰8敗」

據悉，《美麗島電子報》在台灣是親綠媒體，由民進黨美麗島系大老許信良於10年前創辦，目前的董事長是吳子嘉。但在今年2月26日，吳子嘉被民進黨開除黨籍。

此外，有網民「韓國瑜後援會」轉發列舉吳子嘉抹黑敗績，發現共8戰8敗：

韓粉列舉過往吳子嘉不實抹黑紀錄。（網絡圖片）

在「抹黑」鴻海董事長郭台銘一事上，吳子嘉在政論節目上指，郭台銘與韓國瑜會面是受到大陸官方的指派，惹得郭台銘怒飆「沒人可以指派我」，最後吳子嘉火速發聲明道歉。網民因此調侃稱，「吳子嘉誰都不怕，只怕郭有錢。」

（中央社、中時電子報）