台六都首長施政民調出爐：韓國瑜滿意度第二　柯文哲不滿意度最高

在台灣，2018年底的九合一大選令各縣市版圖重新洗牌。根據台灣《遠見》雜誌最新出爐的2019年縣市長施政滿意度民調結果，去年連任的桃園市長鄭文燦是六都（直轄市）中施政唯一獲得5星評價的首長，滿意度高達77.7%。高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲則分別獲得4星，其中韓國瑜滿意度57.9%位居六都第二。 至於台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕則僅僅獲得3星半，柯文哲的不滿意度40.2%在六都當中最高。

高雄市長韓國瑜在六都首長施政民調中，滿意度位居第二。（資料圖片）

調查結果顯示，有意角逐2020大選而備受矚目的台北市長柯文哲和韓國瑜，滿意度分別是48.4%、57.9%，不滿意度則分別為40.2%、26.6%。

若在國民黨、民進黨之間比較，去年九合一選舉落敗而僅剩下6席縣市長的民進黨，只有2位新任者，拉高今年整體平均滿意度達67.8％，比去年增加7.7個百分點，更創近5年來新高。而拿下15席縣市長、其中12席為新上任的國民黨，民眾仍觀望政績，施政滿意度明顯下滑，整體滿意度達57.6%，比去年減少6.6個百分點。

值得留意是，由於大選在即，台媒出現「一份民調，各自解讀」的景象。同樣的調查報告，卻在不同傳媒機構出現截然相反的標題，成為有趣的現象。例如有親綠營媒體強調韓國瑜的滿意度57.9%「不及格」，有親藍媒體則在標題突出韓國瑜是「六都新任首長」中滿意度最高者。

（綜合報道）