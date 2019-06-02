【2020大選】爭論民調作弊問題　賴清德：蔡英文對我人身攻擊

民進黨黨內總統初選將會透過電話進行民調，近日蔡英文陣營被指搜集支持者的手機號碼，令外界質疑其有意影響民調結果。參與初選的前行政院長賴清德指當事人必須對外說明清楚，解決社會大眾疑慮。 蔡英文周日（2日）批評賴清德的相關言論，指其言論影射她作弊，不負責任；賴清德則反擊稱蔡英文對其人身攻擊。

台灣石油工會理事長陳嘉麟向會員搜集手機號碼，令外界質疑其有意影響民調結果。圖為陳嘉麟發訊息請求會員提供手機號碼。（新頭殼newtalk）

日前有台媒報道指，台灣石油工會理事長陳嘉麟向會員搜集蔡英文支持者的手機號碼，讓外界質疑蔡英文陣營大規模收集手機民調樣本。賴清德上周六（1日）表示，他覺得初選一定要公平，手段一定要正當，民進黨才能取得民眾支持。他指上述案例並不是唯一，台灣各縣市都發生了，希望黨中央要了解清楚。

賴清德又強調，當事人必須對外說明清楚，解決社會大眾疑慮，不然一旦疑慮產生，不會是民進黨的福氣。

蔡：賴言論不負責任

蔡英文周日（2日）回應稱，賴清德從政這麼久，應該很了解民調的作業方式，民調都是隨機取樣的，不可能受事先安排的影響。她強調，任何政治人物在做組織工作的時候，都會去找尋與支持者、潛在支持者溝通與傳遞訊息的方式，「不能把這個跟要進行的民調連結，然後去聯想作弊，那不是一個負責任的政治人物。」

賴：蔡已展開人身攻擊

有關此說法，賴清德於同日回應稱「總統言重了啦」，又表示「很遺憾這場初選，我一直主張不要互相攻擊，聽起來總統已經對我展開人身攻擊」。

賴清德強調，他希望蔡英文能夠了解清楚，這場初選是黨內的初選，應該還是要力行君子之爭，「尤其是到最後的關鍵時刻，希望蔡英文總統能夠守得住君子的風範」。

（綜合報道）