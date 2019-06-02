【2020台灣大選】民進黨團批韓國瑜將高雄當跳板　促其辭市長

在台灣，支持高雄市長韓國瑜參選總統人士昨天（1日）下午在總統府前凱達格蘭大道舉行「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」造勢大會，眾多「韓粉」從各地集結。韓國瑜下午5時左右抵達現場，上台發表演說。 高雄市議會民進黨團當日稍晚發布聲明指，韓國瑜將高雄市當跳板、備胎，政治性格之狡猾無與倫比，促韓國瑜先辭掉高雄市長，實現其演說中「讓鬼混的政治人物下台」的宣示。

韓國瑜在致辭時稱，他2020年已經準備承擔任何重要職務，「為了中華民國不惜粉身碎骨。」（聯合新聞網）

民進黨團指出，韓國瑜擔任反毒代言人，竟然拋下6月1日在高雄市由行政院與高雄市政府共同主辦的反毒博覽會開幕會，荒廢市政，「鬼混路過」凱道參加造勢，黨團嚴厲譴責。韓國瑜在凱道的演說「顛倒是非，信口開河」，一如參選高雄市長時的翻版，黨團不予苟同。

黨團認為，韓國瑜在凱道造勢時依然用「2020我準備承擔任何重要職務」的模糊性語言，而不是清楚地說「參選總統」，顯然表明韓國瑜「還是把高雄當跳板、當備胎，政治性格之狡猾無與倫比」。

黨團同意韓國瑜當日演說中的「2020集結所有力量，讓鬼混的政治人物下台」，要求「荒廢市政、廢除毒品防制局、心中韓粉比白粉重要的韓市長，鬼混的韓市長」先辭去高雄市長，實現其「讓鬼混的政治人物下台」的宣示。

（中央社）