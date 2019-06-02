【2020台灣大選】韓國瑜凱道大呼拚經濟　郭台銘：口號像抄我的

在台灣，支持高雄市長韓國瑜參選總統人士昨天（1日）下午在總統府前凱達格蘭大道舉行「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」造勢大會，眾多「韓粉」從各地集結。韓國瑜當日亦發表演說。 參加國民黨黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘周日（2日）表示，他有看到韓國瑜拚經濟的口號，但好像都是在抄他的，發財外交、簽訂自由貿易協定等都是他過去一直講的。

韓國瑜表示，在外交方面，要把現在的「凱子外交」，轉為「發財外交」，對外一定要全力跟美國、東南亞等國家簽訂自由貿易協定。（聯合新聞網）

韓國瑜1日出席造勢大會時，宣示2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。他又指，在外交方面，要把現在的「凱子外交」(指金援外交)，轉為「發財外交」，對外一定要全力跟美國、東南亞等國家簽訂自由貿易協定。

郭台銘指韓國瑜拚經濟的口號好像都是在抄他的，發財外交、簽訂自由貿易協定等都是他過去一直講的，代表韓國瑜也認同拚經濟是對的。

郭台銘又指，中美貿易戰越演越烈，科技戰爭也同時上演。如果他是總統，現在應該要坐在總統府內召開國安層級的經濟會報。他強烈呼籲總統蔡英文要重視這個問題，中美貿易戰產生的嚴重性才開始，很多中小企業已經向他表明拿不到訂單，問題的嚴重性超乎大家的預估跟想像。

（中央社）