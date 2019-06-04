【中美貿易戰】郭台銘批蔡英文盲目樂觀：台灣不該過度偏向美國

鴻海董事長郭台銘在周一（3日）示警，認為中美貿易戰已擴大至全面對抗，且波及其他國家，「修昔底德陷阱」已經出現。 作為明年台灣總統大選國民黨初選候選人的郭台銘，他呼籲現屆政府不要過度樂觀及不該偏向美國，以免將台灣推向不可預測的危險之中。

郭台銘指，台灣在中美對抗中位處關鍵位置，如果中美未來走向實質衝突，「台海危機」將會重新定義。歷史上曾出現16次的「修昔底德陷阱」，只有4次是和平收場，有多達12次導致戰爭爆發。現屆政府盲目樂觀，但事實上外資已有5月時瘋狂撤出台灣，令股價及匯價雙雙挫跌，如果仍不能密切理解中美貿易戰後的意義，台灣只能自生自滅。

郭台銘呼籲現屆政府不要過度樂觀及不該偏向美國，以免將台灣推向不可預測的危險之中。（資料圖片）

郭台銘又解釋，中美爆發貿易戰後，資金和商品紛紛離開中國，今年第一季美國總進口不變，進口來源國變化就很大，中國下跌14%，第二大進口國墨西哥上升5.4%、韓國上升18.4%、越南上升40%、印度上升15.2%。正因為有較大升幅，美國總統特朗普就向墨西哥及印度出手，反映貿易戰擴大，台灣同樣亦有可能被波及。

郭台銘呼籲，台灣不應捲入中美之間的「泥沼」，不要盲目樂觀，總統蔡英文立即要以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美貿易戰中被犧牲。

（中央社／風傳媒）