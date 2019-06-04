【2020台灣大選】李遠哲籲蔡英文放棄競逐連任　由賴清德參選

諾貝爾化學獎得主、前中央研究院長李遠哲等人近日再度呼籲總統蔡英文放棄競逐連任，由前行政院長賴清德代表綠營競逐2020年總統選舉寶座。 蔡英文初選階段發言人阮昭雄4日（周二）表示尊重朋友的選舉表態，但對蔡英文來說，人民的想法更重要。台灣只能前進，不能後退。

李遠哲因開發出「通用交叉分子束技術」獲得1986年的諾貝爾化學獎。 (諾貝爾基金會網站)

李遠哲今年初與總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、已故牧師高俊明等人共同發表公開信，呼籲蔡英文放棄連任、交出行政權退居二線。近日李遠哲等人再度在網絡上發起連署，呼籲蔡英文放棄一己之私，以民進黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退，並稱應支持前行政院長賴清德參與2020總統大選。

連署人包括李遠哲、民報前董事長陳永興、凱達格蘭學校校長金恆煒、台灣駐日前大使許世楷、台南市前市長張璨鍙、台灣民意基金會董事長游盈隆、一邊一國行動聯盟理事長陳昭姿等。

蔡英文初選階段發言人阮昭雄回應稱，在初選期間，尊重這些朋友的選舉表態，但對蔡英文來說，人民的想法更重要，民主機制會做最好的決定。3年來守護台灣、推動建設及改革的成績，就是蔡英文最大的力量；台灣只能前進，不能後退。

根據資料，化學家李遠哲是第一位出生於台灣的諾貝爾獎得主，於1986年獲得諾貝爾化學獎，被視為獨派「大老」之一。

（綜合報道）