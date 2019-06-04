瓊瑤丈夫平鑫濤5月23日逝世　享年92歲

皇冠集團創辦人、作家瓊瑤的丈夫平鑫濤於6月4日在台北17時傳出病逝消息。 皇冠集團於6月4日證實消息，並指出平鑫濤是在5月23日逝世，享年92歲。

瓊瑤在Facebook上表示：「在那漫長的三小時裡，家人們一一到齊......護士的擠壓剛剛停止，監視器上的數字，心跳瞬間歸零。我握著你的那只手，變冷了！你在5月23日晚上9點8分走了！我很安慰，最後三小時，我一直握著你的手，如果我曾對你有怨懟，我也原諒你了！」

瓊瑤丈夫平鑫濤逝世。（瓊瑤FB）

據悉，平鑫濤出生於1927年7月24日，是江蘇常熟人，是台灣出版界與影視界巨擘，於1949年遷居台北，並於1954年在會計公餘創辦《皇冠雜誌》，最終成為台灣重要的大眾型文學雜誌，至1990年代，皇冠文化已經是台灣甚至華文世界數一數二的、以雜誌為中心的出版集團。平鑫濤後與第二任妻子瓊瑤一起進入影劇業，專門把瓊瑤的小說作品翻拍成電影、電視劇。

平鑫濤與前妻林婉珍育有3名子女，離婚後與作家瓊瑤再婚，2016年平鑫濤入院昏迷，瓊瑤主張拔管放棄治療，與平鑫濤前妻所生的三個子女發生爭執。2018年隨著平鑫濤病重，瓊瑤與其平家子女矛盾日趨嚴重，最終平鑫濤前妻林婉珍出書《往事浮光》反擊瓊瑤2018出版的《雪花飄落之前》，控訴瓊瑤破壞她與平鑫濤的婚姻，最後更將她趕出皇冠集團的經過。

皇冠出版集團對於平鑫濤的逝世表示，「以作家為榮，以讀者為尊」一直是平鑫濤畢生身體力行的信念，皇冠集團今後也會秉持這個信念，持續在出版崗位上努力。

（綜合報道）